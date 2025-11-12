Catalunya amplía un 30% sus zonas con riesgo de inundación: hay 170 kilómetros más en riesgo

El aumento del riesgo de inundación en Catalunya ya no es solo una sensación ni un listado de episodios de lluvias torrenciales cada vez más habituales, sino una evidencia que ya está redibujada sobre el mapa de ríos, rieras y barrancos de las cuencas internas. Tras más de dos años de análisis y estudios, la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha revisado las zonas inundables de las cuencas internas y ha ampliado en más de 172 kilómetros los tramos fluviales con riesgo significativo.

La actualización, que se encuentra en información pública, responde a la necesidad de adaptar la planificación hidrológica a una realidad marcada por el cambio climático, que ha intensificado los fenómenos de precipitaciones intensas y las inundaciones, en un contexto de aumento sostenido de la temperatura del mar Mediterráneo que alimenta tormentas cada vez más violentas.

El estudio, anunciado por el director de la ACA, Josep Lluís Armenter, durante su comparecencia en la comisión de transición ecológica para dar explicaciones sobre la gestión del temporal Alice en el Montsià, sitúa, en total, 696,7 kilómetros de los tramos con peligro de riadas.

El director de la ACA, Josep Lluís Armenter, el dirctor general de Infraestructuras, David Prat, y la consellera Sílvia Paneque. / Parlament de Catalunya

"Hemos identificado 90 tramos de río vulnerables, de los cuales 11 son completamente nuevos y 9 han sido modificados respecto al ciclo anterior", ha detallado Armenter. Las nuevas zonas se reparten por cuencas como las del Ter-Daró, Tordera, Besòs, Llobregat, Foix, Francolí y varias rieras del Montsià, que todavía estaban pendientes de ser catalogadas como áreas anegables, tal y como adelanto este diario. Con este nuevo escenario, 44 nuevos municipios están ahora en terrenos con amenaza de avenidas.

Episodios extremos

La revisión forma parte de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (APRI) correspondiente al tercer ciclo de planificación (2028-2033), que se debe adaptar a los nuevos reglamentos europeos y estatales. La actualización, que fue comunicada por el anterior conseller, David Mascort, de ERC, y que Salvador Illa afirmó que se aceleraría tras la dana de Valencia, se ha elaborado teniendo en cuenta 45 episodios significativos registrados entre 2005 y 2023 y que ocasionaron daños superiores al millón de euros.

Casi la mitad de ellos (22) se concentraron entre 2018 y 2023, lo que confirma un aumento de la frecuencia y la intensidad de las lluvias torrenciales en el territorio. El nuevo enfoque no solo mide los daños económicos, sino también los impactos sobre la salud pública, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y la vulnerabilidad social de cada territorio. Este cambio metodológico permite reflejar de manera más precisa el alcance real de los riesgos que comportan las inundaciones.

ERC, Comuns y la CUP reclaman soluciones estructurales para corregir el urbanismo en zonas inundables

"La tendencia hacia fenómenos más concentrados e intensos es evidente", advierte el director de la ACA. "Con este nuevo mapa, redefinimos el mapa de inundabilidad y disponemos de una fotografía más completa", resume Armenter. A partir de esta nueva cartografía, se deberán revisar todos los planes urbanísticos en marcha, como por ejemplo el Pla de Ponent de Gavà, aún en tramitación, que están afectados por el riesgo de inundación. La idea de la ACA es analizar el peligro no solo con periodos de retorno (la probabilidad de que un evento suceda) de 100 años, sino también de 500.

Además, por primera vez, la ACA incorpora una definición clara de "inundación pluvial", es decir, aquellas causadas por lluvias que superan la capacidad de drenaje urbano. Este fenómeno, cada vez más habitual en entornos urbanos, provoca acumulaciones rápidas de agua y daños en infraestructuras, viviendas y servicios públicos sin necesidad de que el agua fluya por un barranco o riera. La información permanecerá disponible para consulta pública antes de la aprobación definitiva de los nuevos planes de gestión.

Críticas políticas

Sobre la gestión de la última emergencia en el Montsià, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defendido la respuesta del Govern: "Protección Civil activó el plan Inuncat y, pese al sufrimiento de la gente de las comarcas del Ebro, que llevan años viendo como se repiten estas precipitaciones excepcionales, no se tuvieron que lamentar víctimas". Sobre "las pérdidas materiales", Paneque ha asegurado que se llevaron a cabo actuaciones inmediatas para reparar tramos de infraestructuras destrozados y para intervenir en los barrancos afectados.

Desde Junts per Catalunya, Irene Negre ha exigido a Paneque más actuaciones de prevención para evitar este tipo de episodios. Desde ERC, Albert Salvadó se ha mostrado a favor de la revisión de zonas inundables, pero ha avisado de que las comarcas del Ebro llevan tiempo sin recibir inversiones urgentes. Varios diputados han mencionado el documental 'Alerta inundable', emitido el pasado martes por 3Cat, que denunciaba presiones a técnicos de la ACA para permitir edificar en áreas inundables.

Paneque ha admitido que muchas áreas urbanas están construidas sobre los barrancos, que aumentan el riesgo de inundabilidad año tras año. Sobre esta cuestión, Lluís Mijoler, de los Comuns, y Daniel Cornellà, de la CUP, han reclamado, además de mantener la inversión económica en el sur de Catalunya, corregir los "errores urbanísticos" con "soluciones estructurales" y "trasladar vecinos" y "renaturalizar espacios para que los cauces recuperen su camino" si es necesario. "Si seguimos teniendo escuelas y residencias en áreas inundables, las emergencias volverán", ha alertado Mijoler.