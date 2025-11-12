Carme Noguera, de 111 años, es la mujer más longeva de España: "He intentado ser siempre muy feliz"

Carme Noguera, nacida en Olot en 1914, es a sus 111 años la mujer más longeva de España tras la muerte, este pasado lunes, de la también catalana Angelina Torres a los 112 años.

A sus 111 años, que cumplió el pasado 22 de agosto, Noguera mantiene un espíritu lleno de energía. Actualmente, vive en Taradell (Osona), con su hija Dolors. "Me cuida muy bien, y estoy siempre acompañada y muy bien atendida. Tengo mucha suerte de tenerla", contaba a la ONCE con motivo de su cumpleaños.

Y es que Noguera es la afiliada más longeva de la ONCE en Catalunya, entidad a la que se afilió hace siete años afectada por la degeneración macular. "Es una ayuda muy grande. Cuando me afilié iba a algunas de las actividades que organizan, como comidas con otros afiliados y encuentros. Sé que siempre que necesite algo la ONCE estará ahí para ayudarme, y eso me aporta mucha tranquilidad, a mí y a mi familia", relataba el día de su cumpleaños.

Nacida en Olot en el año 1914, Noguera trabajó como enfermera durante los primeros años de la guerra civil, hasta que se casó y se mudó a Vic, en el año 1951. Cuenta su vida de una manera muy sencilla: "Fui al colegio, estudié para ser enfermera, trabajé como enfermera hasta que me casé, tuve hijos, tengo nietas y eso es todo. He tenido y aún tengo una vida muy normal y tranquila, pero siempre he intentado ser muy feliz". Según afirma, "no hay secretos" para haber tenido una vida tan longeva.

Pasear por la plaza y pasar la tarde en "la tienda de las lanas", donde hace años, cuando la degeneración macular se lo permitía, iba a hacer punto y ganchillo, son cosas de las que disfruta en su día a día. Sin duda, sin embargo, su momento preferido es recibir visitas de familiares y amigos. Tiene un grupo de amigas que la visitan cada semana y con las que comparte conversaciones, risas y lecturas en voz alta.

Récord de centenarios

Catalunya ha superado, por primera vez, la barrera de los 3.000 centenarios. En concreto, 3.051 personas superaron los 100 años en los primeros seis meses del 2025, 196 más que el 1 de julio de 2024, lo que representa un crecimiento interanual de casi el 7%, según los datos de población correspondientes al primer semestre del año publicados este martes por el Instituto de Estadística catalán (Idescat).

El número de centenarios no ha parado de crecer y se duplica, aproximadamente, cada 10 años. Así, en 1985 había 185 centenarios en Catalunya; en 1995, 370; en 2005, 845; y en 2015, 2.067. A 1 de enero de este año había 2.917 y, tras aumentar en 134 personas en los primeros seis meses, a 1 de julio de 2025 llegaron al récord de 3.051. De ellos, el 83,5% son mujeres (2.549) y el 16,5% hombres (502), lo que demuestra, de nuevo, que las mujeres son más longevas dado que entre los mayores de 65 años, la población femenina en España supera en casi un 30% a la masculina.