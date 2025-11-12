Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lluvias y vientos fuertes

Canarias suspende las clases presenciales para el jueves por la borrasca Claudia

Las clases pasan a modalidad telemática y la medida afecta a todos los niveles educativos ante la situación de multialerta por lluvias y vientos fuertes

Aula de las instalaciones de La Orotava. Una de las clases de The Academy en Santa Cruz de Tenerife, debajo, | ED/LOT

Aula de las instalaciones de La Orotava. Una de las clases de The Academy en Santa Cruz de Tenerife, debajo, | ED/LOT

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha anunciado la suspensión total de la actividad lectiva presencial en todas las islas este jueves, 13 de noviembre, debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas asociadas a la borrasca Claudia, que dejará lluvias persistentes, fuertes rachas de viento e inundaciones locales, según apuntan las previsiones.

Siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, el Ejecutivo autonómico ha decidido que toda la enseñanza se imparta en modalidad telemática, siempre que sea posible. En los centros o enseñanzas donde no se pueda garantizar esta opción, la actividad lectiva quedará suspendida por completo.

Asimismo, la Consejería ha indicado que los centros educativos deberán permanecer cerrados, sin asistencia de equipos directivos, personal docente ni personal socioeducativo, con el objetivo de evitar desplazamientos y prevenir incidencias mientras dure la situación de alerta.

El Gobierno subraya que se trata de una medida preventiva y temporal, adoptada para garantizar la seguridad del alumnado y del personal educativo en un contexto de multialerta que afecta simultáneamente a todas las islas. La evolución del temporal será evaluada este jueves para determinar si las medidas se mantienen o se modifican en los próximos días.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vídeo | La retirada del camión accidentado el sábado en la AP-7 provoca retenciones de más de 10 kilómetros en Tarragona
  2. Un muerto y un herido grave en un accidente con tres camiones implicados que corta la AP-7 an L'Aldea (Tarragona)
  3. Residir cerca del mar no alarga la vida: en el interior de España se vive hasta 10 años más que en la costa
  4. Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños
  5. Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
  6. Avalancha de turistas argentinos que arrasan con las compras en España: 'Compramos maletas y las llenamos, la ropa aquí es mucho más barata
  7. ¿Por qué el camión accidentado en L'Ametlla mantiene cortada la AP-7 30 horas después?
  8. Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: 'Quien más contamina debe pagar, es lo justo

La Fiscalía recurrirá el archivo de la causa de la venta de una menor para casarla en Mollerussa

La Fiscalía recurrirá el archivo de la causa de la venta de una menor para casarla en Mollerussa

Prensa Ibérica y LLYC presentan su tercer Estudio de Tendencias Informativas

Prensa Ibérica y LLYC presentan su tercer Estudio de Tendencias Informativas

Un jurado popular declara culpable de homicidio al acusado de matar a un niño de 15 años en Osona

Un jurado popular declara culpable de homicidio al acusado de matar a un niño de 15 años en Osona

Bruselas abre la puerta a crear un centro europeo contra la desinformación, uniendo fuerzas con los gobiernos

Bruselas abre la puerta a crear un centro europeo contra la desinformación, uniendo fuerzas con los gobiernos

Llega la tormenta solar más intensa de los últimos años, aunque en España tendrá un impacto "leve"

El 25% de los casos de neumonía acaban en complicaciones que requieren de hospitalización

Las comunidades del PP ceden y enviarán a Sanidad los datos de los programas de cribado de cáncer

Las comunidades del PP ceden y enviarán a Sanidad los datos de los programas de cribado de cáncer

Las comunidades del PP ceden y enviarán a Sanidad los datos de los programas de cribado de cáncer