Canarias suspende las clases presenciales para el jueves por la borrasca Claudia

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha anunciado la suspensión total de la actividad lectiva presencial en todas las islas este jueves, 13 de noviembre, debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas asociadas a la borrasca Claudia, que dejará lluvias persistentes, fuertes rachas de viento e inundaciones locales, según apuntan las previsiones.

Siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, el Ejecutivo autonómico ha decidido que toda la enseñanza se imparta en modalidad telemática, siempre que sea posible. En los centros o enseñanzas donde no se pueda garantizar esta opción, la actividad lectiva quedará suspendida por completo.

Asimismo, la Consejería ha indicado que los centros educativos deberán permanecer cerrados, sin asistencia de equipos directivos, personal docente ni personal socioeducativo, con el objetivo de evitar desplazamientos y prevenir incidencias mientras dure la situación de alerta.

El Gobierno subraya que se trata de una medida preventiva y temporal, adoptada para garantizar la seguridad del alumnado y del personal educativo en un contexto de multialerta que afecta simultáneamente a todas las islas. La evolución del temporal será evaluada este jueves para determinar si las medidas se mantienen o se modifican en los próximos días.