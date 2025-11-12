Fenómeno natural
Una aurora boreal sorprende desde los cielos de gran parte de España
El fenómeno, causado por una potente tormenta geomagnética, se ha podido divisar desde Catalunya e incluso desde el sur peninsular
EFE
Las auroras boreales, fenómeno natural típico de los países nórdicos, han vuelto a sorprender a España. La madrugada de este miércoles se han podido divisar cielos espectaculares de tonos rojizos tras el impacto de una potente tormenta geomagnética, algo inusual.
En mayo de 2024 ya tuvo lugar un fenómeno parecido, pero esta vez la aurora boreal, que se ha divisado desde zonas más septentrionales como Catalunya, también se ha podido ver desde el sur peninsular, dejando imágenes históricas desde lugares como el observatorio de Calar Alto, en Almería.
Este observatorio empezó a registrar la aurora a las cuatro de la mañana. "Podemos decir que la aurora se está viendo desde el sur de España, a tan solo 37° de latitud", informaba MeteoIberia. La aurora ha sido visible en toda Europa y Norteamerica, tal como explicaban desde este servicio meteorológico.
