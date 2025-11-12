Las grandes ciudades del área metropolitana de València se quedan sin pisos de alquiler

Las grandes ciudades del área metropolitana de València se están quedando sin viviendas de alquiler. En los municipios de l'Horta Sud, donde viven más de 480.000 personas, apenas quedan 261 viviendas libres. La plataforma inmobiliaria Idealista revela que en Paterna (77.000 habitantes) solo hay 59 pisos disponibles, en Torrent (89.000 vecinos) la oferta se reduce a 83 y en Mislata (45.000 ciudadanos) cae a 25.

De forma paralela, los precios están disparados al desplomarse la oferta. El coste medio de los arrendamientos supera con creces en las poblaciones cercanas a València los mil euros. El precio medio de los alquileres disponibles en Paterna es de 1.609 euros al mes debido a que prácticamente no hay oferta (ahora mismo solo hay dos viviendas de menos 800 euros).

El alto coste de alquilar en València ha trasladado la demanda al área metropolitana. El 31,8 % de las personas que buscan una vivienda de alquiler habitual en el Cap i Casal tienen que desplazarse a la periferia, según admite la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval). El problema es que cada vez es más complicado encontrar pisos de alquiler en estos municipios. Poblaciones medianas como Quart de Poblet tienen 11 viviendas libres, al igual que en Manises.

Más caro que nunca

Esta situación se produce en un momento en el que vivir de alquiler en la Comunitat Valenciana es más caro que nunca, según un análisis del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro. El precio medio del arrendamiento en la Comunitat Valenciana es de 1.032 euros, lo que la sitúa entre las comunidades autónomas más caras del país, junto con Baleares, Madrid, Cataluña, País Vasco y Canarias. En el caso de Valencia, los inquilinos pagan de media 1.130 euros al mes.

Vista aérea de Paterna. / Levante-EMV

El precio de los alquileres está especialmente tensionado en el área metropolitana de València por la presión de la demanda. La tasadora Gesvalt ha constatado que el coste de arrendar una vivienda ha subido en solo cuatro años un 53 % en Torrent y un 33 % en Paterna. La demanda está impulsada por familias que no pueden pagar los más de 1.600 euros al mes que vale de media alquilar un piso en el Cap i Casal. Los datos del tercer trimestre de 2025 de Gesvalt revelan que València acumula en cuatro años un incremento del 66 % del precio de los arrendamientos. La subida en este periodo en Gandia es del 39 % y en Sagunt, del 33 %.

Demanda más intensa

La demanda de pisos de alquiler es más fuerte en términos relativos en Torrent, Paterna y Moncada que en la propia ciudad de València. Este fenómeno de mayor presión de la demanda sobre la oferta de viviendas de alquiler junto al Cap i Casal también ocurre en otras capitales como Madrid, Barcelona, Alicante, Sevilla o Las Palmas de Gran Canaria.

El desequilibrio entre oferta y demanda se ha agravado por la llegada de miles de inmigrantes que acuden a la capital en busca de trabajo y que se acaban instalando en los municipios del área metropolitana, según vienen constatando los expertos. España alcanzó el 1 de enero de 2025 una población total de 49,08 millones de habitantes, superando por primera vez la barrera de los 49 millones. El crecimiento anual de 2024 fue de más de 458.000 personas, debido íntegramente al saldo migratorio positivo. La Comunitat Valenciana ha sido una de las regiones más dinámicas: su población creció un 5,5 % desde 2022, y el 84 % de ese aumento provino de población extranjera.

Presión

Este crecimiento, aunque positivo, según el Observatorio de la Vivienda de la UPV, “agrava la presión sobre un parque de vivienda ya insuficiente, sin una estrategia coordinada entre administraciones”. Los extranjeros copan dos de cada tres contratos de alquiler en València y su área metropolitana, según informan las inmobiliarias. Inmigrantes procedentes sobre todo de Argentina, Colombia, Venezuela, Ucrania y Rusia concentran esos contratos de arrendamiento. Solo la ciudad de València ha ganado más de 40.000 habitantes en los dos últimos años pese al saldo vegetativo negativo de la población valenciana.