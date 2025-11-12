En 2024, el sindicato USTEC-STES -el mayoritario en la escuela pública catalana- inició un macroestudio sobre la situación de la profesión docente en Catalunya, con un formulario exhaustivo que contó con la participación de 10.414 docentes de la escuela pública. El gran volumen de datos obtenidos, entre estadísticas y respuestas abiertas, llevó al sindicato a dividir la publicación de los resultados en dos grandes bloques. El primero, presentado ahora hace un año, revelaba que un 45% de los docentes dice tener una salud psicológica mala o muy mala y un 36% reconoce estar dispuesto a dejar la profesión. El segundo, presentado este miércoles, pone sobre la mesa otra cuestión igual de preocupante: más del 70% del profesorado catalán considera que el currículum es "poco adecuado" o "desconectado de las necesidades reales".

La docencia en Catalunya está al límite; no se puede sostener un sistema educativo público de calidad con profesionales agotados y mal pagados Iolanda Segura — Portavoz del sindicato

Pese a que ninguna de las múltiples respuestas sorprende, ya que confirman la crisis en la que el sistema lleva años inmerso, y van en la misma línea de los últimos estudios elaborados por agentes diversos -y tampoco distan demasiado de las grandes demandas de las direcciones de escuela, también organizadas- , los portavoces del sindicato recalcan que "los datos muestran un malestar estructural y profundo" que afecta a todas las etapas educativas, y apuntan al factor salarial y a la precariedad laboral como los ejes centrales del deterioro de la profesión.

El estudio apunta otras cuestiones recuerrentes, como que el 79% considera las ratios demasiado elevadas y el 88% denuncia la falta de recursos para la escuela inclusiva. En la misma línea, el último informe Talis -elaborado por la OCDE, igual que PISA- señalaba también que un 40% de profesores de ESO no se ven preparados para atender a alumnos con necesidades especiales en las condiciones actuales.

El 88% denuncia la falta de recursos para la escuela inclusiva y el 79% considera las ratios demasiado elevadas

La propia consellera de Educació i FP, Esther Niubó, aseguraba a principios de este curso que la gestión de la diversidad en el aula -en la que más del 30% de los alumnos tiene alguna necesidad educativa especial-, es uno de los grandes retos del sistema. Lo mismo denunciaban hace pocas semanas más de 100 direcciones de escuelas e institutos de la capital catalana, quienes insistían en que, sin más recursos, era imposible ofrecer una educación realmente inclusiva.

Sobrecarga de trabajo

El 84% declara que la carga de trabajo va en aumento y que el 58% está insatisfecho con su salario (este sábado saldrán a la calle para pedir un incremento de sueldo del 30%). De hecho, según el informe, un 67% cita la insuficiencia salarial o la inestabilidad como uno de los principales motivos de frustración o abandono de la profesión. USTEC recuerda que los sueldos docentes en Catalunya son hasta un 20% inferiores a los de la Comunidad de Madrid y "muy por debajo de la media europea", y reclama un incremento "inmediato" del 25% como primera medida para revertir la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde los recortes de 2010 y poder afrontar el coste de la vida en Catalunya, destacando que el país se encuentra inmerso en una crisis de vivienda sin precedentes.

El 87,69% de los docentes opina que la profesión ha perdido prestigio y el 88,65% se siente excluido de las decisiones educativas

"La docencia en Catalunya está al límite. No se puede sostener un sistema educativo público de calidad con profesionales agotados y mal pagados. Si queremos una escuela pública fuerte, es necesario dignificar las condiciones laborales del profesorado", ha remarcado la portavoz del sindicato, Iolanda Segura.

El 88,74% de los encuestados prefieren la jornada compactada y el 67,4% desea iniciar el curso después del 11 de septiembre, de manera que los profesionales ven el calendario actual como "poco funcional y desconectado de la conveniencia educativa".

Crisis de reconocimiento

Además, el 87,69% opina que la profesión ha perdido prestigio y el 88,65% se siente excluido de las decisiones educativas, y el sindicato asegura que "hay una crisis de reconocimiento y participación que afecta negativamente a la profesión".

El Consejo de Ministros aprobó el martes en primera vuelta el anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, que adoptan medidas para la mejora del sistema educativo entre las que destacan la bajada de ratios reivindicada por los docentes. En su presentación, la ministra Pilar Alegría explicó que esta ley "busca también trasladar un reconocimiento y devolver al lugar que merecen a los profesores".