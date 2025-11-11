La Universidad CEU Abat Oliba obtiene la luz verde para el nuevo Grado en Medicina en Barcelona

La Universidad CEU Abat Oliba (CEU UAO) ha recibido el informe final favorable de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Catalunya) para la implantación del Grado en Medicina que, si nada falla, prevén poner en marcha en septiembre de 2026. El nuevo grado se impartirá en el marco de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida, en Barcelona. Según ha informado la universidad este martes en un comunicado, el nuevo grado contará con 50 plazas de nuevo ingreso, "formando grupos de 25 para los seminarios y de entre 6 y 12 estudiantes para las prácticas"; y la Clínica Diagonal-FIATC, ya reconocida como hospital universitario de la Universidad CEU Abat Oliba -otro de los pasos importantes ya dados-, será uno de los principales centros de prácticas para los estudiantes.

Con la luz verde del AQU se confirma que serán dos las facultades privadas que el próximo curso ofrecerán nuevos estudios de Medicina. Primero fue la Universitat Ramon Llull, con 120 plazas en dos grupos, que se desarrollará con el apoyo de una amplia red hospitalaria, entre la que destacan el grupo Quirón, la Fundación Hospitalarias (Barcelona, Barcelona Nord, Martorell y Sant Boi), la Hermanas Hospitalarias Research Foundation (FIDMAG) y los centros de salud CAP Vallcarca, CAP Sant Gervasi y EAP Dreta de l’Eixample - CAP Roger de Flor.

La retirada de la UPC

En sentido contario, en el de los proyectos que no, el anunciado grado de Medicina de la UPC, que contaba con el prestigioso médico y científico Roger Paredes como coordinador médico del plan de estudios y que, durante el mandato del rector Daniel Crespo se anunció que ofertaría un grado de Medicina vinculado al Hospital de Terrassa en 2026, está por el momento en el cajón.

La otra universidad púbica que sí avanza hacia la creación de nuevas plazas de Medicina es la de Lleida. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, anunció a finales de octubre que 75 estudiantes de Medicina se formarán en Igualada a partir del curso 2028-29. Lo hizo durante la inauguración oficial del edificio de Ciencias de la salud de la Universitat de Lleida (UdL). Igualada se convertirá así oficialmente en unidad docente de Medicina, un paso que Montserrat definió como "una apuesta territorial para retener talento y hacer crecer el país desde todos los territorios".

El anuncio de Illa

El president Salvador Illa anunció en el debate de política general del pasado 7 de octubre que la Generalitat aumentará las plazas para cursar Medicina en Catalunya. Y puso una fecha, el 2031 (se da un margen de seis años, lo que dura el grado de Medicina), para pasar de las 1.333 plazas actuales a las 2.000, un aumento del 50%. 667 plazas más para ser exactos. "Necesitamos más médicos y necesitamos que nuestros jóvenes que quieran dedicarse a esto puedan estudiar en universidades catalanas", aseguró Illa.