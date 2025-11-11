Las pulseras antimaltrato sufren un nuevo fallo que obliga al Gobierno a activar "el protocolo de protección a las víctimas"

Las pulseras antimaltrato han vuelto a sufrir este martes una incidencia que ha obligado al Ministerio de Igualdad a activar el "protocolo de protección a las víctimas" usuarias de los dispositivos de control telemático de agresores. El fallo ha provocado una sobrecarga del sistema que aún está "en proceso de recuperar la normalidad". Fuentes de Igualdad indican, no obstante, que esperan que el problema técnico se solucione del todo a lo largo de este martes.

"Tras tener constancia de la incidencia en la jornada de hoy, se ha activado de inmediato el protocolo previsto ante este tipo de acontecimientos, avisando tanto a todas las víctimas que cuentan con este dispositivo, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma que se garantizara la protección de las víctimas", ha informado Igualdad en un comunicado.

El ministerio dirigido por Ana Redondo aclara que el llamado botón del pánico, así como los servicios de recepción y emisión de llamadas y las alertas por proximidad por Bluetooth "se han mantenido operativas en todo momento".

El problema ha sido causado por un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función de la alerta, es decir, si el sistema se activa porque el maltratador entra en una zona de exclusión cercana a la víctima, manipula el aparato, este se queda sin batería, etc. Según Igualdad, alrededor del 10% de los mensajes que pasan por el enrutador están generando, desde esta mañana, incidencias recurrentes que han provocado una sobrecarga del sistema. El fallo, no obstante "ya está en proceso de recuperar la normalidad", asegura el Ministerio.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, han estado en contacto con la UTE Vodafone-Securitas, responsable del servicio, "para conocer de primera mano la evolución de la incidencia", añade el comunicado.