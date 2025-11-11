Àltima aplica la realidad virtual inmersiva para reconfortar a las familias durante la incineración

La muerte es una fase inevitable de la vida y las ceremonias fúnebres son nuestra forma de honrarla. Estos ritos son diferentes en cada cultura, según las costumbres de cada lugar. Sin embargo, la forma en la que nos despedimos de nuestros difuntos ha ido evolucionando, las ceremonias son cada vez más personalizadas e incluyen elementos como la tecnología, que ayudan a generar un entorno más acogedor y relajado.

Aunque es una decisión muy personal y que depende de cada familia, en España la incineración se ha consolidado como la opción mayoritaria en las grandes ciudades, donde ya supera un 60% de los casos. En este contexto, Àltima, con más de tres siglos de trayectoria y presencia en 400 municipios de Catalunya y Baleares, ha reforzado su apuesta por la innovación para responder a las nuevas formas de entender la despedida. Joan Ventura Ustrell, consejero delegado de Àltima asegura que “hasta hoy, la incineración era un proceso industrial y muy frío, que las familias puedan estar presentes de una forma más amable contribuye a un sentimiento de mayor confort y acompañamiento”.

Nuevo servicio pionero en España

Tanto en el Tanatori-Crematori de Figueres (Girona) como en el de Terrassa (Vallès Occidental), Àltima ha implementado un nuevo servicio audiovisual para las incineraciones, pionero en el sector funerario español, que aplica la tecnología audiovisual más innovadora para acompañar a las familias.

Mediante la proyección de imágenes de ambientes naturales con realidad virtual inmersiva y acompañadas de música, las familias esperan en una sala a la introducción del féretro, antes de la cremación, para despedirse en un ambiente más calmado y personalizado. Además del sistema de proyección y sonorización, también se ha instalado un sistema de laminado en los cristales de la sala de introducción del féretro.

De este modo, ofrecen una proyección óptima y cómoda del ambiente seleccionado por las familias. “Un servicio de estas características permite que los seres queridos del difunto puedan vivir la incineración de una forma amable y permite, además, iniciar el proceso de duelo en un contexto de relajación y respeto”, explica Ventura.

Las proyecciones de ambientes naturales favorece el bienestar emocional para vivir el luto. / Cedida/Àltima

Este servicio no supone un coste adicional para la familia, lo que permite personalizar al máximo la despedida del difunto sin tener que preocuparse por un gasto adicional. En el momento de preparación previa del servicio, la familia y amigos pueden decidir, junto con un asesor, qué imágenes y música quieren para el momento de la despedida. Entre las temáticas que pueden escoger están: mar, cielo, universo, río o bosque.

Se trata de una iniciativa que ha recibido una acogida muy positiva. Nueve de cada diez personas que ya han vivido la experiencia valoran positivamente el hecho de poder acompañar a sus seres queridos de una forma amable y pudiendo escoger el ambiente de esta despedida. Y es que, innovaciones como esta permiten reforzar los factores de acompañamiento, personalización, sentido simbólico y generar un espacio emocional para el adiós. De este modo, se puede convertir un espacio frío y desconocido, en un entorno más agradable para que las familias recuerden al difunto con calma.

Un servicio sin coste adicional y que permite personalizar la despedida del difunto. / Cedida

Esta iniciativa llega en un momento de transformación en el sector funerario en España, así lo refleja el Estudio 2024 elaborado por Sigma Dos para el Observatorio de los Servicios Fúnebres. Según la investigación, realizada a partir de 2.150 entrevistas en toda España, la mayoría de los ciudadanos no solo considera los servicios funerarios esenciales para la sociedad, sino que afirman que deberían de ser más personalizados, sostenibles y accesibles.

La tecnología y la innovación en el futuro de los tanatorios

La forma en la que nos despedimos de nuestros seres queridos tras su fallecimiento está en un proceso de constante cambio. Las ceremonias fúnebres son un rito cada vez más personalizado, con elementos nuevos, como la tecnología y el reconocimiento de la identidad digital. Una combinación única que llega para aportar “confort y acompañamiento” y "favoreciendo que los sentimientos se vuelquen en la despedida y el recuerdo, y no en el proceso”, asegura el consejero delegado de Àltima.

En este contexto, el futuro de los tanatorios seguirá en constante evolución, asevera Ventura, para adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad. Un claro ejemplo de ello es la implementación de columbarios digitales en el espacio “Memorial de la Luna” en el Tanatorio de Vilanova i la Geltrú (Barcelona)”. Como ya adelanta Ventura, “estos columbarios, dotados de pantallas led de última generación, permitirán a las familias una personalización audiovisual de los mismos mediante la proyección de videos y fotografías con convertirán el columbario en un lugar de homenaje a sus difuntos”.