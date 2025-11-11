El nuevo modelo catalán de integración socio-sanitaria disminuye un 20% los ingresos en las residencias de mayores

Catalunya ha puesto en marcha un programa pionero de atención integrada social y sanitaria, dirigido a coordinar los servicios y atenciones que ofrece el sistema social y de salud a personas mayores, con discapacidad, con problemática social derivada de salud mental y a personas con necesidades complejas. El objetivo es que estos pacientes reciban una atención coordinada, que tenga en cuenta su salud y también cómo viven y sus necesidades porque, por ejemplo, no es igual de urgente que un octogenario necesite una prótesis de cadera si vive en un bloque con ascensor o sin él.

Este proyecto, que se está extendiendo poco a poco por centros de atención primaria y residencias de ancianos catalanas, permite disminuir un 20% el riesgo de ingresar en una residencia para personas mayores y es "sostenible", dado que contribuye a ahorrar un 2,6% del presupuesto global, según ha expuesto este martes Jordi Amblàs, director de Atención Integrada y Cronicidad del Departament de Salud y co-responsable de Atención Integrada Social y Sanitaria (AISS) de la Generalitat de Catalunya.

Amblàs ha puesto en valor el proyecto catalán en la sesión inaugural del X Congreso Internacional 'Cuidando juntos, cuidaremos mejor', organizado por la Fundación Edad y Vida, donde varios expertos han alertado precisamente de que la falta de coordinación sociosanitaria multiplica los costes y reduce la calidad de vida de las personas mayores.

El aumento de la esperanza de vida está provocando que cada vez haya más personas mayores de 65 en España, en concreto ya son casi 10 millones, pero a medida que avanza el envejecimiento de la población, se multiplican los desafíos sociales y económicos, dado que los cuidados de las personas dependientes siguen recayendo, mayoritariamente, en las familias y los sistemas de salud y dependencia adolecen de falta de recursos y largas listas de espera.

Las residencias

En este contexto, Amblàs ha avisado de que "la amenaza real" no es el envejecimiento de la población, sino "del sistema". "O trasformamos su lógica o no tendremos ni sistema sanitario ni social", ha avisado. Por ello, Catalunya ha puesto en marcha el programa de integración social y sanitaria, que ya ha dado sus primeros frutos, dado que en las residencias de mayores en las que se ha aplicado y han comenzado a trabajar de manera "colaborativa" los profesionales de atención primaria con el equipo gestor de los centros, se ha disminuido el 13% los ingresos hospitalarios de los residentes, estos pasan cuatro días menos al año ingresados y hay un 10% menos de polimedicación.

Además, según ha resaltado Amblás, "por primera vez" se ha conseguido "algo inédito en la UE", dado que el sistema sanitario y social comparte los datos y estos son inter operables. En el proyecto destaca, además, la puesta en marcha de una ventanilla única destinada a reconocer el grado de dependencia y la elaboración del plan individual de autonomía, cuyo objetivo último es que los médicos de familia sean los que elaboren el informe de reconocimiento de la dependencia o discapacidad, con el fin de acortar los tiempos para acceder a las ayudas que contempla la ley, que pueden demorarse muchos meses.

La "escasa" inversión

En el Congreso -que se celebra durante dos días en Barcelona- ha participado también Mayte Sancho, directora general del Imserso, quien ha recordado que el Gobierno ha aprobado una reforma de la ley de dependencia, que está en tramitación, encaminada precisamente a aminorar las listas de espera y a que las personas mayores puedan pasar el máximo tiempo en su casa. No obstante, Sancho, ha reconocido que, pese a que España está en un momento de aumento de la longevidad, existe una "escasa inversión en el sistema de protección social".

"No hay suficiente conciencia de los cuidados, parece que es algo que queda en el ámbito de la intimidad, de lo doméstico y de las mujeres, pero ya es un asunto social, es responsabilidad de todos", ha concluido.