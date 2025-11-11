Muere Angelina Torres, la mujer más longeva de Catalunya, a los 112 años

Angelina Torres, la mujer más longeva de Catalunya, falleció este lunes a los 112 años y casi ocho meses. Nació en Bellvís (Pla d’Urgell) el 18 de marzo de 1913 y era también la mujer más anciana de España, además de encontrarse entre las 40 personas más mayores del mundo, según la asociación Gerontology Research Group (GRG), que certifica fechas de nacimiento y defunción.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, expresó su condolencia a la familia y recordó la visita que le hizo en su domicilio de Barcelona el año pasado: “Una mujer sabia, llena de fe y bondad, muy trabajadora y con una gran fortaleza”, escribió el jefe del Ejecutivo catalán en la red X (antes Twitter). La persona más longeva de Catalunya pasa a ser ahora Carme Noguera, nacida en Olot en 1914, según la misma fuente.

Illa añadió otra reflexión recordando a Torres: “Siempre recordaré una frase que me dijo y me marcó mucho: debemos ayudarnos unos a otros, con las manos llenas, nunca vacías. Como le prometí, así lo haré”.

Testigo de la construcción de la Sagrada Familia

Torres fue la última persona catalana nacida antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Su madre, natural de Montblanc, era ama de casa, y su padre, un barbero de Fondarella, murió en un accidente de carro cuando ella era niña. La madre se trasladó a Barcelona para trabajar, y los hijos la siguieron poco a poco. Angelina, quinta de siete hermanos, estudió en una escuela de las Salesianas, donde por la mañana aprendía a leer y escribir y por la tarde a coser.

En una entrevista concedida a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) el pasado marzo, relató cómo había cambiado Barcelona desde que llegó y recordó los bailes populares en las calles y las celebraciones de verbena: “Por San Juan íbamos a Montjuïc, a la Font del Gat, a comer coca”, explicaba.

De niña fue testigo de los inicios de la Sagrada Familia. Contaba que habló con unos albañiles que estaban poniendo los cimientos: “Les pregunté qué estaban construyendo y me respondieron: Haremos una iglesia de la que Catalunya se sentirá orgullosa”. Aseguraba haber visto prácticamente toda la construcción del templo de Gaudí, del que vivía muy cerca junto a su hija, su nieta y su bisnieto.

Longevidad y familia

“Los médicos han tenido que hacer muy poco conmigo”, dijo entre risas en aquella entrevista. Atribuía su longevidad, en parte, a la genética familiar: su madre vivió casi 100 años y una de sus hermanas alcanzó los 93.

Angelina Torres se convirtió en la persona más longeva de Catalunya tras el fallecimiento de Maria Branyas en agosto del año pasado, a los 117 años y 168 días. Branyas fue durante año y medio la persona más vieja del mundo.

Más de 3.000 personas centenarias en Catalunya

Según el Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat), el número de personas centenarias residentes en el territorio superó por primera vez las 3.000 (3.051) en julio de este año. El crecimiento ha sido constante desde los años 80 —cuando solo había 185—, y en la última década la cifra ha pasado de 2.000 a 3.000.