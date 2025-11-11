Sucesos
Los Mossos desarticulan en Rubí y Manresa una banda de estafadores inmobiliarios
Varios investigadores también han realizado detenciones en Sevilla
Cae un estafador que se apropió de 200.000 euros con dos falsas ofertas de pisos en L'Hospitalet
Agentes de los Mossos d'Esquadra han desplegado un amplio dispositivo en Rubí y Manresa contra una organización criminal dedicada a cometer estafas en el ámbito inmobiliario. Los agentes han hecho varias entradas y registros en locales y domicilios de estas ciudades, en los que se han producido varios arrestos de presuntos miembros de este grupo de estafadores.
Además, un grupo de la División de Investigación Criminal (DIC) se ha desplazado a Sevilla para detener a algunos de los sospechosos que estarían relacionados con esta trama dedicada a estafar a personas con la compraventa de propiedades.
El operativo está liderado por la División de Investigación Criminal (DIC) Girona y participan también efectivos de las ARRO y agentes de investigación de las regiones Metropolitana Nord y Central. El caso se encuentra bajo secreto de las actuaciones por orden judicial.
