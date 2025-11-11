Los Mossos desarticulan en Rubí y Manresa una banda de estafadores inmobiliarios

Agentes de los Mossos d'Esquadra han desplegado un amplio dispositivo en Rubí y Manresa contra una organización criminal dedicada a cometer estafas en el ámbito inmobiliario. Los agentes han hecho varias entradas y registros en locales y domicilios de estas ciudades, en los que se han producido varios arrestos de presuntos miembros de este grupo de estafadores.

Además, un grupo de la División de Investigación Criminal (DIC) se ha desplazado a Sevilla para detener a algunos de los sospechosos que estarían relacionados con esta trama dedicada a estafar a personas con la compraventa de propiedades.

El operativo está liderado por la División de Investigación Criminal (DIC) Girona y participan también efectivos de las ARRO y agentes de investigación de las regiones Metropolitana Nord y Central. El caso se encuentra bajo secreto de las actuaciones por orden judicial.