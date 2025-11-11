Crisis de los cribados
La Comunidad de Madrid admite un error en el envío de resultados del cribado de cáncer a 500 personas
La Consejería asegura que la empresa encargada del envío notificó el error el mismo 5 de febrero, y desde ese momento se procedió a contactar individualmente con todos los afectados
Gloria Barrios
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha informado de una incidencia en el envío de resultados por carta del programa de cribado de cáncer de colon y recto (Prevecolon), detectada el pasado 5 de febrero, que afectó a aproximadamente 500 personas.
Según ha explicado el departamento regional en un comunicado, el problema se limitó a la comunicación postal de los resultados y no implicó ningún error de diagnóstico. Sanidad subraya que los datos correctos de cada paciente siempre estuvieron disponibles en su historia clínica electrónica.
El incidente salió a la luz después de que La Sexta informara de que en febrero cerca de 571 madrileños habrían recibido cartas con resultados incorrectos, en algunos casos notificando falsos negativos a pacientes que necesitaban pruebas adicionales, e incluso a personas que aún no se habían sometido al test.
En respuesta a esta información, la Consejería asegura que la empresa encargada del envío notificó el error el mismo 5 de febrero, y desde ese momento se procedió a contactar individualmente con todos los afectados a través de llamadas telefónicas, mensajes SMS o mediante sus médicos de Atención Primaria.
Sanidad señala que la situación quedó completamente resuelta entre el 5 y el 12 de febrero. “Todos los pacientes que recibieron la carta fueron informados de lo ocurrido y ningún proceso clínico se vio alterado”, recalcan desde la Consejería, añadiendo que las pruebas complementarias necesarias se realizaron con normalidad.
Gracias a los sistemas de control y calidad del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), los profesionales sanitarios ya habían contactado con más de 200 pacientes afectados antes incluso de que la empresa comunicara el fallo, según detalla el comunicado oficial.
La Comunidad de Madrid ha reiterado su “confianza absoluta” en el programa Prevecolon, que lleva más de ocho años en funcionamiento y en 2024 realizó más de 350.000 pruebas. “Los ciudadanos pueden estar seguros de la fiabilidad del proceso”, concluye el texto.
