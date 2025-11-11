La Síndica de Greuges pide ampliar la educación obligatoria a los 18 años y rebajar la edad para votar a los 16 años

La Síndica de Greuges de Catalunya ha propuesto ampliar la escolarización obligatoria hasta los 18 años y establecer una primera mayoría de edad a los 16 años, que permitiría a los adolescentes votar y participar en la vida política. Estas recomendaciones forman parte del “Informe anual de infancia 2024”, en el que la institución denuncia las “incongruencias” en el tratamiento de las edades legales para ejercer derechos y deberes, que considera fuente de desigualdades.

La síndica argumenta que a los 16 años muchos adolescentes ya poseen la madurez suficiente para comprender las consecuencias de sus actos y tomar decisiones informadas sobre su vida personal y social. Por ello, defiende que esta edad debe reconocerse como un punto de inflexión en la autonomía progresiva de los menores.

Además, el informe reclama reforzar la atención a la salud mental infantil y juvenil, un ámbito que considera insuficientemente cubierto, y poner el foco en las políticas públicas dirigidas a la adolescencia y la primera infancia para prevenir desigualdades estructurales.

Según la Síndica, la adolescencia sigue siendo una de las etapas más desprotegidas dentro de las políticas de infancia en Catalunya, tanto por la falta de recursos específicos como por la escasa escucha institucional a los jóvenes.