Informe sobre infancia en Catalunya
La Síndica de Greuges pide ampliar la educación obligatoria a los 18 años y rebajar la edad para votar a los 16 años
Critica “incongruencias” en el tratamiento de las edades y alerta de que la adolescencia es una etapa muy desprotegida
La educación obligatoria hasta los 18 años costaría 1.500 millones de euros anuales y rebajaría el abandono escolar
La Síndica de Greuges de Catalunya ha propuesto ampliar la escolarización obligatoria hasta los 18 años y establecer una primera mayoría de edad a los 16 años, que permitiría a los adolescentes votar y participar en la vida política. Estas recomendaciones forman parte del “Informe anual de infancia 2024”, en el que la institución denuncia las “incongruencias” en el tratamiento de las edades legales para ejercer derechos y deberes, que considera fuente de desigualdades.
La síndica argumenta que a los 16 años muchos adolescentes ya poseen la madurez suficiente para comprender las consecuencias de sus actos y tomar decisiones informadas sobre su vida personal y social. Por ello, defiende que esta edad debe reconocerse como un punto de inflexión en la autonomía progresiva de los menores.
Además, el informe reclama reforzar la atención a la salud mental infantil y juvenil, un ámbito que considera insuficientemente cubierto, y poner el foco en las políticas públicas dirigidas a la adolescencia y la primera infancia para prevenir desigualdades estructurales.
Según la Síndica, la adolescencia sigue siendo una de las etapas más desprotegidas dentro de las políticas de infancia en Catalunya, tanto por la falta de recursos específicos como por la escasa escucha institucional a los jóvenes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: 'Quien más contamina debe pagar, es lo justo
- Residir cerca del mar no alarga la vida: en el interior de España se vive hasta 10 años más que en la costa
- Vídeo | La retirada del camión accidentado el sábado en la AP-7 provoca retenciones de más de 10 kilómetros en Tarragona
- Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra
- ¿Por qué el camión accidentado en L'Ametlla mantiene cortada la AP-7 30 horas después?
- Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
- La justicia archiva el caso de la menor vendida en Mollerussa por falta de pruebas y ordena su regreso con la familia
- Me violó más de treinta veces...': así desveló una niña de 11 años cómo su abuelastro las agredía a ella y a sus hermanas