El Govern ha atendido a más de 12.000 víctimas de violencia machista este año en Catalunya

El Govern refuerza la atención a las víctimas de violencia machista con un nuevo equipamiento en L'Hospitalet

Pancarta con el mensaje ’Basta de machismo en las aulas’ durante una reciente manifestación en Barcelona.

Pancarta con el mensaje ’Basta de machismo en las aulas’ durante una reciente manifestación en Barcelona. / Manu Mitru

El Govern de la Generalitat ha hecho público que solo a lo largo de este 2025 ha atendido a más de 12.000 víctimas de violencia machista en Catalunya a través de los Servicios de Atención Especializada (SIE), que este martes ha inaugurado su centro número 21 en L'Hospitalet de Llobregat.

De enero a septiembre de 2025, los SIE han dado respuesta a 12.112 personas, entre las cuales 10.175 mujeres, 457 adolescentes y 1.480 hijos e hijas. De este total, 4.389 personas eran usuarias por primera vez. En el mismo periodo, los servicios han realizado 38.478 sesiones individuales de atención psicológica, jurídica y social.

Los SIE ofrecen atención a las violencias machistas, en los diferentes ámbitos donde se manifiesta: violencia en la pareja o ex pareja, en el entorno familiar, en el entorno laboral, en el ámbito social o comunitario, en el ámbito digital, educativo o institucional, además de atender a varios tipos de violencias contra la mujer, desde joven hasta ancianas, y contra sus descendientes.

Son centros que, según el Govern, ofrecen "una atención integral, continuada, gratuita y de calidad, contemplando la diversidad de situaciones y la singularidad de cada persona" gracias al acompañamiento social y educativo, la atención psicológica y el asesoramiento jurídico.

La consejera de Igualtat i Feminismes, Eva Menor, asegura que "la red integral de abordaje de las violencias machistas funciona con una lógica muy definida: es una red coordinada con todos los servicios municipales". Según Menor, "el SIE es un servicio especializado, con profesionales de la atención psicológica, jurídica y socioeducativa, que trabajan desde una perspectiva de recuperación y reparación para las mujeres víctimas de violencia machista, sus hijos e hijas y también el entorno próximo".

Según la consellera, su departamento trabaja para "disponer de un expediente único de atención, que permita una gestión más ágil y una mejor coordinación entre servicios". Este trabajo conjunto se refleja en la actividad de los servicios de atención a las violencias machistas en todo el país.

El próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.

