El Govern ha atendido a más de 12.000 víctimas de violencia machista este año en Catalunya

El Govern de la Generalitat ha hecho público que solo a lo largo de este 2025 ha atendido a más de 12.000 víctimas de violencia machista en Catalunya a través de los Servicios de Atención Especializada (SIE), que este martes ha inaugurado su centro número 21 en L'Hospitalet de Llobregat.

De enero a septiembre de 2025, los SIE han dado respuesta a 12.112 personas, entre las cuales 10.175 mujeres, 457 adolescentes y 1.480 hijos e hijas. De este total, 4.389 personas eran usuarias por primera vez. En el mismo periodo, los servicios han realizado 38.478 sesiones individuales de atención psicológica, jurídica y social.

Los SIE ofrecen atención a las violencias machistas, en los diferentes ámbitos donde se manifiesta: violencia en la pareja o ex pareja, en el entorno familiar, en el entorno laboral, en el ámbito social o comunitario, en el ámbito digital, educativo o institucional, además de atender a varios tipos de violencias contra la mujer, desde joven hasta ancianas, y contra sus descendientes.

Son centros que, según el Govern, ofrecen "una atención integral, continuada, gratuita y de calidad, contemplando la diversidad de situaciones y la singularidad de cada persona" gracias al acompañamiento social y educativo, la atención psicológica y el asesoramiento jurídico.

La consejera de Igualtat i Feminismes, Eva Menor, asegura que "la red integral de abordaje de las violencias machistas funciona con una lógica muy definida: es una red coordinada con todos los servicios municipales". Según Menor, "el SIE es un servicio especializado, con profesionales de la atención psicológica, jurídica y socioeducativa, que trabajan desde una perspectiva de recuperación y reparación para las mujeres víctimas de violencia machista, sus hijos e hijas y también el entorno próximo".

Según la consellera, su departamento trabaja para "disponer de un expediente único de atención, que permita una gestión más ágil y una mejor coordinación entre servicios". Este trabajo conjunto se refleja en la actividad de los servicios de atención a las violencias machistas en todo el país.

El próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.