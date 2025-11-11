Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Escuela El Ventijol

La Federación Catalana de Autismo exige "responsabilidades inmediatas" por las prácticas denunciadas en el centro de educación especial de Blanes

Reclama al Departament d'Educació y al Departament de Drets Socials que investiguen los hechos con la "máxima transparencia y celeridad" y que "depuren responsabilidades si se confirma cualquier práctica de maltrato o vulneración de protocolos"

El Centro de Educación Especial Ventijol de Blanes.

El Centro de Educación Especial Ventijol de Blanes. / Gerard Vilà/ACN

Meritxell Comas

Ante los presuntos maltratos a alumnos con autismo denunciados en la escuela de educación especial El Ventijol de Blanes, la Federación Catalana de Autismo ha condenado a través de un comunicado "cualquier actuación que ponga en riesgo la dignidad, la integridad o el bienestar de las personas con autismo", una práctica "completamente incompatible con un modelo de atención respetuoso, basado en la ciencia, la ética y el derecho a una educación inclusiva y segura".

Por este motivo, exige al Departament d'Educació y al Departament de Drets Socials que investiguen los hechos de forma inmediata, rigurosa e independiente, con la "máxima transparencia y celeridad", y que "depuren responsabilidades si se confirma cualquier práctica de maltrato o vulneración de protocolos".

La entidad también señala que "este caso pone de manifiesto carencias estructurales en la formación y supervisión de los equipos educativos que trabajan con personas con autismo", por lo que reclama "urgencia" en la revisión de protocolos y formación del personal. En este sentido, exige la revisión "inmediata" de los protocolos de intervención y contención en los centros de educación especial y ordinaria; formación obligatoria y continuada del personal en buenas prácticas de atención enfocadas en la prevención, la regulación emocional y el respeto a los derechos humanos; y la creación de un protocolo unificado de buenas prácticas a nivel de país, elaborado con la participación de las entidades representativas del autismo.

Con todo, recuerda que "proteger a los menores vulnerables es una obligación colectiva": "No es solo una cuestión educativa, sino una obligación legal y moral que implica a toda la sociedad: administraciones, profesionales, familias y comunidad". Este hecho, señala, "no puede quedarse en un caso aislado ni en un debate puntual": "Tiene que servir para replantear y mejorar el sistema de atención y educación de las personas con autismo en Catalunya".

La Federación también ha puesto a disposición de las familias afectadas sus servicios para acompañarlas en este proceso. Con todo, se compromete a "continuar trabajando con las administraciones para impulsar cambios estructurales, promover la cultura del respeto y asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales de todas las personas con autismo".

