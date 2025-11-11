La Federación Catalana de Autismo exige "responsabilidades inmediatas" por las prácticas denunciadas en el centro de educación especial de Blanes

Ante los presuntos maltratos a alumnos con autismo denunciados en la escuela de educación especial El Ventijol de Blanes, la Federación Catalana de Autismo ha condenado a través de un comunicado "cualquier actuación que ponga en riesgo la dignidad, la integridad o el bienestar de las personas con autismo", una práctica "completamente incompatible con un modelo de atención respetuoso, basado en la ciencia, la ética y el derecho a una educación inclusiva y segura".

Por este motivo, exige al Departament d'Educació y al Departament de Drets Socials que investiguen los hechos de forma inmediata, rigurosa e independiente, con la "máxima transparencia y celeridad", y que "depuren responsabilidades si se confirma cualquier práctica de maltrato o vulneración de protocolos".

La entidad también señala que "este caso pone de manifiesto carencias estructurales en la formación y supervisión de los equipos educativos que trabajan con personas con autismo", por lo que reclama "urgencia" en la revisión de protocolos y formación del personal. En este sentido, exige la revisión "inmediata" de los protocolos de intervención y contención en los centros de educación especial y ordinaria; formación obligatoria y continuada del personal en buenas prácticas de atención enfocadas en la prevención, la regulación emocional y el respeto a los derechos humanos; y la creación de un protocolo unificado de buenas prácticas a nivel de país, elaborado con la participación de las entidades representativas del autismo.

Con todo, recuerda que "proteger a los menores vulnerables es una obligación colectiva": "No es solo una cuestión educativa, sino una obligación legal y moral que implica a toda la sociedad: administraciones, profesionales, familias y comunidad". Este hecho, señala, "no puede quedarse en un caso aislado ni en un debate puntual": "Tiene que servir para replantear y mejorar el sistema de atención y educación de las personas con autismo en Catalunya".

La Federación también ha puesto a disposición de las familias afectadas sus servicios para acompañarlas en este proceso. Con todo, se compromete a "continuar trabajando con las administraciones para impulsar cambios estructurales, promover la cultura del respeto y asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales de todas las personas con autismo".