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Este jueves

Discapacidad y derechos para una Europa inclusiva, en la tribuna European Bridges de EL PERIÓDICO

Cartel promocional del European Bridges.

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El Periódico

Barcelona
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El Periódico, Prensa Ibérica y Agenda Pública le invitan este jueves a la tribuna European Bridges, un nuevo coloquio participativo en el que reflexionaremos sobre discapacidad y derechos para una Europa inclusiva.

El encuentro contará con la participación de la eurodiputada Rosa Estaràs, poniente de la estrategia de la UE sobre discapacidad y de Xavier Puigdollers, presidente de la comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).

European Bridges es una nueva plataforma de comunicación pensada para tender puentes entre los europeos, en nuestro caso entre las empresas, la sociedad civil y las instituciones catalanas y españolas y los centros de decisión comunitarios

Esta nueva edición se realizará en el Museu Tàpies, calle Aragó número 255, entre Rambla de Catalunya y Passeig de Gràcia de Barcelona, a las 18.30, con apertura de puertas a las 18.00.

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El formato permitirá la participación del público asistente. El aforo es limitado por lo que se requiere confirmar la presencia a través de este formulario.

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