Congreso de reproducción
Un estudio constata un descenso de la edad de congelación de óvulos de 38 a 35 años
El retraso de la maternidad empuja cada vez a más mujeres a congelar óvulos: un 1.300% más en España
Mujeres que congelan óvulos: "Ya no somos tan conformistas y priorizamos más nuestra carrera"
Un estudio de Dexeus Mujer constata un descenso en la edad media de las mujeres que congelan óvulos para preservar su fertilidad, que ha pasado de los 38 a los 35 años, aunque los expertos avisan de que sigue siendo demasiado tarde.
Son las conclusiones que se presentan en el Congreso de la Asociación Española para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR), que se celebra en Barcelona a partir de este miércoles. El certamen, que se alargará hasta el jueves día 13, tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Barcelona de la Fira de Montjuïc, con la participación de más de 600 profesionales y la presentación de más de 220 trabajos.
En esta edición, los investigadores del Grupo Dexeus Mujer presentarán un trabajo que revela que la edad media de las pacientes que optan por este tratamiento ha descendido en tres años, pasando de los 38 a los 35. "Este hecho es una muy buena noticia y demuestra que las pacientes están cada vez mejor informadas, pero es muy importante seguir concienciando a las mujeres de que la fertilidad femenina empieza a descender en picado a partir de los 35 años", ha señalado la jefa de Sección de Biología del Grupo Dexeus Mujer, Montse Boada.
A pesar de los avances en el ámbito de la medicina reproductiva, la edad del óvulo sigue condicionando los resultados de los tratamientos. En este sentido, Boada ha remarcado que la congelación debería llevarse a cabo antes de los 35 años.
España es uno de los países de la UE en el que las mujeres tienen su primer hijo a una edad más avanzada: en 2014, el 7,2% de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, mientras que en 2024 ese porcentaje se elevó hasta el 10,4%, según el INE.
- Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: 'Quien más contamina debe pagar, es lo justo
- Residir cerca del mar no alarga la vida: en el interior de España se vive hasta 10 años más que en la costa
- Vídeo | La retirada del camión accidentado el sábado en la AP-7 provoca retenciones de más de 10 kilómetros en Tarragona
- Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra
- Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
- ¿Por qué el camión accidentado en L'Ametlla mantiene cortada la AP-7 30 horas después?
- La justicia archiva el caso de la menor vendida en Mollerussa por falta de pruebas y ordena su regreso con la familia
- Me violó más de treinta veces...': así desveló una niña de 11 años cómo su abuelastro las agredía a ella y a sus hermanas