Cumbre del clima 2025, en directo: última hora de la COP30 de Brasil y de la participación de España en las negociaciones

Entre el 10 y el 21 de noviembre, diplomáticos de todo el mundo se reunirán el Belém (Brasil) para debatir sobre cómo acelerar el recorte de emisiones, avanzar en adaptación climática y movilizar más fondos para la causa. Todo apunta a que este encuentro podría ser uno de los más importantes y complejos de los últimos años ya que, en la práctica, tendrá que batallar entre la urgencia planetaria y el negacionismo de países como el Estados Unidos de Trump.

Siga en este directo la actualidad sobre las negociaciones, los debates y los anuncios de la cumbre del clima de Brasil (COP30).

La urgencia de actuar frente a la era de los desastres climáticos extremos La cumbre de Belém arranca tan solo unos días después de que el tifón Fung-Wong azotara Filipinas y semanas después de que el huracán Melissa devastara zonas como Jamaica. El enorme impactod de estos fenómenos muestra hasta qué punto la inacción climática puede costar vidas. Por eso mismo, en el arranque oficial de las negociaciones, los representantes de los países vulnerables piden que la discusión no olvide las víctimas de la crisis climática en el sur global. UnaMay Gordon, antigua negociadora de Jamaica, afirma que "Belém debe demostrar al mundo que es un símbolo de la acción climática"

Un análisis indica que China lleva ya 18 meses frenando sus emisiones Un análisis liderado por la plataforma 'Carbon Brief' sostiene que las emisiones de dióxido de carbono de China llevan al menos 18 meses estancadas y empiezan a dar signos de remitir. "La rápida adopción de vehículos eléctricos (VE) hizo que las emisiones de CO2 del combustible para el transporte cayeran un 5 % interanual, mientras que también hubo disminuciones en la producción de cemento y acero", afirma el estudio, publicado este martes en la segunda jornada de la cumbre de Brasil.

Etiopía, Australia y Turquía se postulan para acoger la siguiente cumbre del clima Uno de los puntos de debate de esta cumbre será la elección de la sede del siguiente encuentro. Según avanza Reuters, de cara al año que viene tanto Australia como Turquía han presentado su candidatura. Y para 2027, todo apunta a que la propuesta principal será la de Etiopía. En los próximos días se dará a conocer la decisión de la asamblea de Naciones Unidas.

Catalunya lanza una convocatoria de 15 millones de euros para ayudar a los municipios a desarrollar medidas contra el cambio climático En la segunda jornada de la cumbre del clima de Brasil, la Generalitat ha anunciado que pondrá en marcha en los próximos meses una nueva convocatoria de 15 millones de euros en ayudas para que las entidades locales de distintos municipios catalanes pongan en marcha acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático. La iniciativa busca poner en marcha proyectos de movilidad sostenible, de gestión eficiente del agua y de preparación frente a fenómenos extremos como olas de calor de gran intensidad o inundaciones. (Más información, en este enlace).

Los activistas denuncian que los planes de reducción de emisiones siguen siendo "insuficientes" La publicación del último informe de Naciones Unidas ha enfurecido a los ecologistas. "Los cálculos muestran que los compromisos actuales de reducción de emisiones, aunque mejoran la situación anterior ligeramente, están todavía muy lejos de lo necesario para evitar las peores consecuencias del cambio climático. Se necesita un 60 % y lo que hay hasta ahora es solo un 12 %. Europa y España deben dar ejemplo reduciendo sus emisiones a cero en 2040 como tarde y deben aportar fondos para que países con menos recursos también puedan abandonar los combustibles fósiles lo antes posible, y adaptarse a los impactos de esta crisis, eso es justicia climática", denuncia Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, desde la cumbre de Belém. "Ya tenemos los números y está claro que no estamos a la altura de la urgencia de acción necesaria", afirma en esta misma línea Tracy Carty, experta en política climática de Greenpeace Internacional.

Los planes de reducción de emisiones "solo" suman un descenso del 12% para 2035, frente al 60% reclamado por la ciencia Naciones Unidas acaba de actualizar su recuento sobre los planes de reducción de emisiones presentados por los países ante la celebración de la cumbre de Brasil. Hasta ahora, un total de 113 países. Los modelos indican que, en total, la suma de todos los compromisos presentados hasta la fecha apunta a una reducción del 12% de las emisiones globales respecto a los niveles de 2019. Se trata de una cifra ligeramente mejor que la prevista en tratados anteriores pero que sigue estando muy lejos de lo que pide la ciencia, que afirma que para entonces las emisiones deberían haber caído un 60% para no superar el "umbral rojo" de los 1,5 grados de calentamiento global. Es posible que esta previsión se actualice en los próximos días conforme otros países vayan entregando sus planes de mitigación actualizados.

Brasil inaugura la cumbre del clima con la agenda más ambiciosa para contrarrestar el negacionismo Las negociaciones de Belém han empezado oficialmente en las últimas horas con un llamamiento generalizado al "diálogo, movilización y esperanza". En la agenda oficial de negociaciones se ha incluido desde un llamado para reforzar los planes de emisiones paray limitar el calentamiento por debajo de los 1,5 grados de media hasta elaborar una hoja de ruta global sobre adaptación climática y movilizar hasta 300.000 millones al año para ayudar a los países del sur global. Sobre el papel, la cumbre arranca con un alto nivel de ambición. Quedará por ver si, más allá de las promesas, en las próximas semanas estos debates llegan a buen puerto.

Lula da Silva critica la ausencia de los "negacionistas" y de los "hombres que impulsan guerras" en alusión a Trump El presidente brasileño Lula da Silva ha comparecido durante la inauguración de la cumbre de Belém para pedir a los países que negocien teniendo en cuenta la urgencia planetaria y la necesidad de llegar a acuerdos prácticos para acelerar la acción climática. Durante su discurso, Lula ha criticado la ausencia de los "negacionistas" y de los "hombres que impulsan guerras" en una clara alusión a Donald Trump

Simon Stiell: "No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras los desastres climáticos siguen robando vidas" "La curva de emisiones está empezando a descender gracias a los acuerdos que se tomaron en salas como esta. Pero no puedo metiros. Aún estamos lejos del objetivo. Falta mucho por avanzar tanto en los objetivos de mitigación como en los de adaptación y financiación climática. Lamentarse no es una opción. Ha llegado la hora de actuar", ha añadido Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. "No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras los desastres climáticos siguen robando vidas, afectando al bienestar de miles y dañando la economía", ha añadido durante su intervención ante el plenario de apertura.