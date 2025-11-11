Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Conferencia

Cumbre del clima 2025, en directo: última hora de la COP30 de Brasil y de la participación de España en las negociaciones

5 claves para entender la cumbre del clima de Brasil: por qué se celebra en Belém, quién asistirá (y quién no) y qué se debatirá

Todo lo que estamos ganando en el intento de salvar el mundo de la crisis climática

Una persona camina al interior del Centro de Convenciones Hangar donde se realiza la cumbre de líderes COP30, en Belém.

Una persona camina al interior del Centro de Convenciones Hangar donde se realiza la cumbre de líderes COP30, en Belém. / André Coelho / EFE

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Entre el 10 y el 21 de noviembre, diplomáticos de todo el mundo se reunirán el Belém (Brasil) para debatir sobre cómo acelerar el recorte de emisionesavanzar en adaptación climática y movilizar más fondos para la causa. Todo apunta a que este encuentro podría ser uno de los más importantes y complejos de los últimos años ya que, en la práctica, tendrá que batallar entre la urgencia planetaria y el negacionismo de países como el Estados Unidos de Trump.

Siga en este directo la actualidad sobre las negociaciones, los debates y los anuncios de la cumbre del clima de Brasil (COP30).

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: 'Quien más contamina debe pagar, es lo justo
  2. Residir cerca del mar no alarga la vida: en el interior de España se vive hasta 10 años más que en la costa
  3. Vídeo | La retirada del camión accidentado el sábado en la AP-7 provoca retenciones de más de 10 kilómetros en Tarragona
  4. Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra
  5. ¿Por qué el camión accidentado en L'Ametlla mantiene cortada la AP-7 30 horas después?
  6. Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
  7. La justicia archiva el caso de la menor vendida en Mollerussa por falta de pruebas y ordena su regreso con la familia
  8. Me violó más de treinta veces...': así desveló una niña de 11 años cómo su abuelastro las agredía a ella y a sus hermanas

El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley para bajar las ratios a 22 en primaria y 25 en la ESO en España

El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley para bajar las ratios a 22 en primaria y 25 en la ESO en España

Uno de cada diez menores se considera adicto al móvil y, pese al veto en la escuela, el 44% lo llevando y uno de cada tres lo mira en clase

Uno de cada diez menores se considera adicto al móvil y, pese al veto en la escuela, el 44% lo llevando y uno de cada tres lo mira en clase

Reabierto el tráfico en la AP-7 tras un accidente mortal con tres camiones en L'Aldea (Tarragona)

Reabierto el tráfico en la AP-7 tras un accidente mortal con tres camiones en L'Aldea (Tarragona)

Ayudas para los jóvenes que vuelvan a Sevilla tras emigrar fuera de la provincia: hasta 2.000 euros para pagar la vivienda

Ayudas para los jóvenes que vuelvan a Sevilla tras emigrar fuera de la provincia: hasta 2.000 euros para pagar la vivienda

Sánchez clausura el acto de presentación del informe 'Infancia digital 2025'

La mitad de los clientes del comercio electrónico ha sido engañado con la entrega fallida del paquete: "No se encuentra en el domicilio"

La mitad de los clientes del comercio electrónico ha sido engañado con la entrega fallida del paquete: "No se encuentra en el domicilio"

Investigado un conductor que fue sorprendido circulando a 214 km/h en un tramo limitado a 90

Investigado un conductor que fue sorprendido circulando a 214 km/h en un tramo limitado a 90

La minería submarina amenaza con desbaratar la red alimentaria de los océanos, desvela un estudio

La minería submarina amenaza con desbaratar la red alimentaria de los océanos, desvela un estudio