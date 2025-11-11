En dirección Sant Vicenç
Corte de la R4 de Rodalies entre La Sagrera y Torre Baró por una incidencia técnica
Nuevo agravio para los sufridos viajeros de Rodalies. Esta vez, en la R4. Debido a una incidencia técnica en las instalaciones entre La Sagrera y Torre Baró, los trenes de la línea R4 no circulan en dirección Sant Vicenç entre estas dos estaciones a hora punta de la mañana para muchos trabajadores, poco después de las 6.30 horas.
Renfe recuerda a los viajeros que tienen como alternativa el metro.
