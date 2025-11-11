En ambos sentidos
Cortada otra vez la AP-7, a la altura de L'Aldea, por un accidente con tres camiones implicados
Se realizan desvíos obligatorios por la salida 308 a la Ampolla en sentido sur y por la 322 en sentido norte hacia la N-340
Catalunya trabaja en un nuevo sistema de avisos por accidentes e inundaciones en la AP7
La AP-7 se encuentra cortada a la altura de L'Aldea (Tarragona) en ambos sentidos de la marcha por un accidente con tres camiones implicados, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).
El siniestro ha provocado el posterior incendio de uno de los camiones y 13 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat trabajan en las labores de extinción. El cuerpo de emergencias recibió el aviso a las 5.25 horas.
Se realizan desvíos obligatorios por la salida 308 a L'Ampolla en sentido sur, y por la salida 322 a L'Aldea en sentido norte hacia la N-340. El SCT prevé que la resolución de la incidencia sea larga.
Se da la circunstancia de que el tráfico en esta autopista a la altura de L’Ampolla (Tarragona) quedó cortado durante más de un día por el vuelco de un camión cisterna que tuvo lugar el sábado.
- Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: 'Quien más contamina debe pagar, es lo justo
- Residir cerca del mar no alarga la vida: en el interior de España se vive hasta 10 años más que en la costa
- Vídeo | La retirada del camión accidentado el sábado en la AP-7 provoca retenciones de más de 10 kilómetros en Tarragona
- Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra
- ¿Por qué el camión accidentado en L'Ametlla mantiene cortada la AP-7 30 horas después?
- La justicia archiva el caso de la menor vendida en Mollerussa por falta de pruebas y ordena su regreso con la familia
- Me violó más de treinta veces...': así desveló una niña de 11 años cómo su abuelastro las agredía a ella y a sus hermanas
- Familias de la escuela Milagros Consarnau de L'Hospitalet: 'No podemos esperar más, la escuela se cae a pedazos