Cortada otra vez la AP-7, a la altura de L'Aldea, por un accidente con tres camiones implicados

La AP-7 se encuentra cortada a la altura de L'Aldea (Tarragona) en ambos sentidos de la marcha por un accidente con tres camiones implicados, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

El siniestro ha provocado el posterior incendio de uno de los camiones y 13 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat trabajan en las labores de extinción. El cuerpo de emergencias recibió el aviso a las 5.25 horas.

Se realizan desvíos obligatorios por la salida 308 a L'Ampolla en sentido sur, y por la salida 322 a L'Aldea en sentido norte hacia la N-340. El SCT prevé que la resolución de la incidencia sea larga.

Se da la circunstancia de que el tráfico en esta autopista a la altura de L’Ampolla (Tarragona) quedó cortado durante más de un día por el vuelco de un camión cisterna que tuvo lugar el sábado.