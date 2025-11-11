La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, invitada del #afterwork de EL PERIÓDICO

La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, es la invitada del #afterwork organizado por EL PERIÓDICO. El encuentro se celebra el jueves 13 de noviembre en Casa Seat a las 19.00 horas.

Mònica Martínez Bravo es licenciada en Economía por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y doctora en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Destaca por su trayectoria como economista, investigadora y profesora universitaria, reconocida por sus trabajos en los ámbitos de la desigualdad, la pobreza y la mejora de los servicios públicos.

Ha impartido docencia como profesora de Economía en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y en la Universidad Johns Hopkins, además de haber sido profesora visitante en el MIT. Ha publicado ampliamente en revistas internacionales de prestigio en economía política y del desarrollo, y ha ocupado puestos de liderazgo en redes internacionales de investigación. En 2024 fue nombrada consellera de Drets Socials del Govern de Salvador Illa.

Conversaremos con la consellera sobre inclusión social, la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el balance y los retos en la atención a la dependencia y la discapacidad en Catalunya, así como sobre el envejecimiento de la población catalana.

Quienes desen asistir a este #afterwork, pueden confirmar su asistencia rellenando el siguiente formulario, antes de las 14 horas del mismo día 13 de noviembre. Las plazas son limitadas.