Este jueves
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, invitada del #afterwork de EL PERIÓDICO
El debate organizado por el diario tendrá lugar este jueves a las 19.00 horas en Casa Seat
Inscripciones aquí
El Periódico
La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, es la invitada del #afterwork organizado por EL PERIÓDICO. El encuentro se celebra el jueves 13 de noviembre en Casa Seat a las 19.00 horas.
Mònica Martínez Bravo es licenciada en Economía por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y doctora en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Destaca por su trayectoria como economista, investigadora y profesora universitaria, reconocida por sus trabajos en los ámbitos de la desigualdad, la pobreza y la mejora de los servicios públicos.
Ha impartido docencia como profesora de Economía en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y en la Universidad Johns Hopkins, además de haber sido profesora visitante en el MIT. Ha publicado ampliamente en revistas internacionales de prestigio en economía política y del desarrollo, y ha ocupado puestos de liderazgo en redes internacionales de investigación. En 2024 fue nombrada consellera de Drets Socials del Govern de Salvador Illa.
Conversaremos con la consellera sobre inclusión social, la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el balance y los retos en la atención a la dependencia y la discapacidad en Catalunya, así como sobre el envejecimiento de la población catalana.
Quienes desen asistir a este #afterwork, pueden confirmar su asistencia rellenando el siguiente formulario, antes de las 14 horas del mismo día 13 de noviembre. Las plazas son limitadas.
- Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: 'Quien más contamina debe pagar, es lo justo
- Residir cerca del mar no alarga la vida: en el interior de España se vive hasta 10 años más que en la costa
- Vídeo | La retirada del camión accidentado el sábado en la AP-7 provoca retenciones de más de 10 kilómetros en Tarragona
- Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra
- Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
- ¿Por qué el camión accidentado en L'Ametlla mantiene cortada la AP-7 30 horas después?
- La justicia archiva el caso de la menor vendida en Mollerussa por falta de pruebas y ordena su regreso con la familia
- Me violó más de treinta veces...': así desveló una niña de 11 años cómo su abuelastro las agredía a ella y a sus hermanas