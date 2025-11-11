Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este jueves

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, invitada del #afterwork de EL PERIÓDICO

El debate organizado por el diario tendrá lugar este jueves a las 19.00 horas en Casa Seat

Inscripciones aquí

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo.

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo. / Jordi Otix

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, es la invitada del #afterwork organizado por EL PERIÓDICO. El encuentro se celebra el jueves 13 de noviembre en Casa Seat a las 19.00 horas.

Mònica Martínez Bravo es licenciada en Economía por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y doctora en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Destaca por su trayectoria como economista, investigadora y profesora universitaria, reconocida por sus trabajos en los ámbitos de la desigualdad, la pobreza y la mejora de los servicios públicos.

Ha impartido docencia como profesora de Economía en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y en la Universidad Johns Hopkins, además de haber sido profesora visitante en el MIT. Ha publicado ampliamente en revistas internacionales de prestigio en economía política y del desarrollo, y ha ocupado puestos de liderazgo en redes internacionales de investigación. En 2024 fue nombrada consellera de Drets Socials del Govern de Salvador Illa.

Conversaremos con la consellera sobre inclusión social, la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el balance y los retos en la atención a la dependencia y la discapacidad en Catalunya, así como sobre el envejecimiento de la población catalana.

Noticias relacionadas y más

Quienes desen asistir a este #afterwork, pueden confirmar su asistencia rellenando el siguiente formulario, antes de las 14 horas del mismo día 13 de noviembre. Las plazas son limitadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: 'Quien más contamina debe pagar, es lo justo
  2. Residir cerca del mar no alarga la vida: en el interior de España se vive hasta 10 años más que en la costa
  3. Vídeo | La retirada del camión accidentado el sábado en la AP-7 provoca retenciones de más de 10 kilómetros en Tarragona
  4. Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra
  5. Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
  6. ¿Por qué el camión accidentado en L'Ametlla mantiene cortada la AP-7 30 horas después?
  7. La justicia archiva el caso de la menor vendida en Mollerussa por falta de pruebas y ordena su regreso con la familia
  8. Me violó más de treinta veces...': así desveló una niña de 11 años cómo su abuelastro las agredía a ella y a sus hermanas

Un estudio constata un descenso de la edad de congelación de óvulos de 38 a 35 años

Miles de millones de personas en todo el planeta viven en entornos que violan los derechos ambientales básicos

Miles de millones de personas en todo el planeta viven en entornos que violan los derechos ambientales básicos

Las pulseras antimaltrato sufren un nuevo fallo que obliga al Gobierno a activar "el protocolo de protección a las víctimas"

Las pulseras antimaltrato sufren un nuevo fallo que obliga al Gobierno a activar "el protocolo de protección a las víctimas"

Mario Alonso Puig, médico, sobre cómo encontrar la felicidad: "Todo el mundo quiere tener éxito"

Mario Alonso Puig, médico, sobre cómo encontrar la felicidad: "Todo el mundo quiere tener éxito"

Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños

Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños

Encerrada, golpeada y privada de comida: liberan a una mujer retenida en Murcia durante una semana

Encerrada, golpeada y privada de comida: liberan a una mujer retenida en Murcia durante una semana

El nuevo modelo catalán de integración sociosanitaria disminuye un 20% los ingresos en las residencias de mayores

El nuevo modelo catalán de integración sociosanitaria disminuye un 20% los ingresos en las residencias de mayores

Dos detenidas en Barcelona por robar 380 euros a un turista con el 'método del clavel'

Dos detenidas en Barcelona por robar 380 euros a un turista con el 'método del clavel'