El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley para bajar las ratios a 22 en primaria y 25 en la ESO en España

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primer vuelta el anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, que adoptan medidas para la mejora del sistema educativo entre las que destacan la baja de ratios. Las clases de educación primaria en España pasarán a tener, como máximo, 22 alumnos por aula (frente a los 25 actuales) y las de ESO y Bachillerato, máximo 25 (frente a los 30 actuales). Así lo ha explicado la ministra de Educación, FP y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en su comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión para explicar los acuerdos adoptados.

Cuando esta nueva norma sea una realidad -todavía debe aprobarse en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y pasar al Congreso y al Senado para su aprobación definitiva y entrada en vigor-, el calendario de aplicación será gradual y empezará a implementarse en septiembre de 2027.

A partir de las cifras planteadas, las comunidades autónomas podrán, incluso, bajar más (en Catalunya la escuela pública lleva varios cursos empezando I3 con ratios de 20 alumnos por aula).

El anteproyecto de ley incluye que el horario de docencia no pase de 23 horas e infantil, primaria y educación especial mientras que en el resto de enseñanza no universitaria sea de 18

El anteproyecto de ley aprobado este martes por el Gobierno plantea también que el alumnado con necesidades educativas especiales (solo los que tienen discapacidad física, intelectual o sensorial o trastornos severos) compute como dos plazas, a efectos de la determinación de la ratio máxima en aulas ordinarias en las distintas etapas educativas, compensando de esta manera la mayor dedicación necesaria por parte del profesorado. Esta es una de las cuestiones importantes en el camino hacia una escuela realmente inclusiva.

Menos horas lectivas

La iniciativa del Gobierno también da el visto bueno a otra de las peticiones de la comunidad educativa: la bajada de las horas lectivas. El anteproyecto de ley incluye que el horario de docencia no pase de 23 horas e infantil, primaria y educación especial mientras que en el resto de enseñanza no universitaria sea de 18.

El anteproyecto de ley busca también trasladar un reconocimiento y devolver al lugar que merecen a los profesores y a los docentes Pilar Alegría — Ministra de Educación

El informe ‘Panorama de la educación 2025’, elaborado por la OCDE y publicado el pasado 9 de septiembre, confirma que, en España, el número total de horas obligatorias de clase en educación primaria es muy similar a la media de los países del organismo internacional. Sin embargo, en ESO, España supera en 144 horas la media de la OCDE. Si la comparación se realiza solo con los países de la UE, España tiene más tiempo lectivo en ambas etapas.

"Damos un paso muy importante con este anteproyecto de ley, porque si claramente queremos mejorar la educación, esas reformas y esas mejoras no se pueden hacer si no contamos con los principales protagonistas, los que están todos los días al frente de nuestras aulas", ha señalado la ministra. La también portavoz del Gobierno ha explicado que este anteproyecto de ley "busca también trasladar un reconocimiento y devolver al lugar que merecen a los profesores y a los docentes" en España.

Implantación en Catalunya

Según explicó a finales de octubre la Associació de Federacions de Famílies de Catalunya (aFFaC), durante la presentación del informe 'Anàlisi de l’inici del curs escolar 2025-2026 a Catalunya', Catalunya necesitaría 169 nuevas aulas de 1º de ESO para cumplir con la nueva ratio de 25 alumnos por grupo en esta etapa educativa: 109 en la escuela pública y 60 en la concertada.

Las nuevas ratios, ha explicado Alegría, comenzarán a implantarse progresivamente: en el curso 2027/2028 en Infantil y Primaria; en 2028/2029 en ESO; y en 2029/2030 en Bachillerato, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031/2032.

Respecto a las etapas que no son obligatorias, como Educación Infantil o Bachillerato, el anteproyecto marca que, una vez aprobado, se da un plazo de seis meses para modificar el real decreto y, por tanto, las ratios de las etapas educativas no obligatorias.

Índice de vulnerabilidad

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes está trabajando con el INE para el desarrollo de un índice de vulnerabilidad socioeconómica. Este índice servirá para identificar aquellos centros que, por diferentes circunstancias, como el tipo de alumnado o la ubicación, presentan una situación de especial complejidad.

El índice es una fórmula matemática que a partir de diferentes variables (como el contexto socioeconómico del hogar, entre otros) establecerá el grado de vulnerabilidad de cada estudiante.