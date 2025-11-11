Catalunya lanza una convocatoria de 15 millones de euros para ayudar a los municipios a desarrollar medidas contra el cambio climático

Catalunya pondrá en marcha en los próximos meses una nueva convocatoria de 15 millones de euros en ayudas para que las entidades locales de distintos municipios catalanes pongan en marcha acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Según ha anunciado la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Sonsoles Letang, desde la cumbre del clima de Belém (COP30), el dinero necesario para llevar a cabo estas iniciativas se recaudará del fondo climático catalán y, por lo tanto, de los ingresos obtenidos a partir de los impuestos a los vehículos y a las instalaciones contaminantes. "En los últimos dos años ya hemos entregado ayudas a 437 entidades locales de todas las comarcas catalanes para ejecutar proyectos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para minimizar la vulnerabilidad del territorio ante el cambio climático", ha destacado Letang desde Brasil.

La conselleria de Transició Ecològica afirma que la convocatoria de este programa será de tres años. Podrán optar a estas ayudas todos aquellos proyectos locales enfocados a la movilidad sostenible (pacificación del tráfico, carriles bici, movilidad eléctrica o distribución urbana sostenible), gestión eficiente del agua (mejora de redes municipales y aprovechamiento de recursos hídricos no convencionales), protección frente a fenómenos extremos (soluciones basadas en la naturaleza para prevenir incendios, inundaciones, o regresión del litoral; refugios climáticos; y sistemas de alerta temprana), salud y bienestar climático (actuaciones para reducir el impacto de las islas de calor urbanas, rehabilitar edificios públicos y adaptar equipamientos sociales, sanitarios o educativos) y los proyectos en el ámbito de la energía geotérmica para reducir las emisiones difusas de gases de efecto invernadero.

"Las entidades locales son actores fundamentales en la lucha contra la emergencia climática" Sonsoles Letang

El objetivo, afirma Letang, es potenciar el papel de las ciudades en la lucha climática. "Las entidades locales son actores fundamentales en la lucha contra la emergencia climática. Por eso queremos acompañar a los municipios catalanes a acelerar su reducción de emisiones de gas de invernadero y en minimizar la vulnerabilidad de los sistemas humanos y naturales ante extremos climáticos de distinta índole", ha destacado la portavoz de la Generalitat en la cumbre de Belém, quien también ha recordado que Catalunya está comprometida con los objetivos del Acuerdo de París y que, por lo tanto, quiere aportar su parte al objetivo global de reducción de emisiones para evitar que la temperatura media del planeta supere la línea roja de los 1,5 grados de media.

80 millones de euros en dos años

Desde 2023 hasta ahora, en tan solo dos años, Catalunya ha logrado movilizar hasta 80 millones de euros en subvenciones apara ayudar a los municipios a hacer frente al cambio climático. En total, según cifras de la Generalitat, se ha logrado llegar más de 400 entidades locales y al 80% de municipios de menos de 50.000 habitantes. Entre los proyectos más destacados está la creación de una red de carriles bici en Palamós (Baix Empordà), la mejora de la red de aguas y la renaturalización del acuífero de Ventolà (Ripollès), varias iniciativas para prevenir incendios en Querol (Alt Camp), la transformación de espacios públicos para reducir las islas de calor en Bràfim (Alt Camp) y la rehabilitación energética de un jardín de infancia con sistemas aerotérmicos y fotovoltaicos en Canet (Maresme).

"Se estima que el 80% de las actuaciones de lucha contra el cambio climático se acaban implementando a escala subnacional o local, por eso si queremos acelerar la acción climática es tan necesario ir e implicarnos en un proceso multilateral como es la cumbre del clima de Brasil", afirma Letang en declaraciones a EL PERIÓDICO, quien también adelanta que este año Catalunya participará en diferentes encuentros en la conferencia de Belém (COP30) para compartir la experiencia de la elaboración de los presupuestos de carbono, la creación del fondo climático como herramienta para financiar distintas políticas ambientales y las diferentes actuaciones que se derivan como las ayudas a los entes locales".