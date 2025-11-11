Abogados Cristianos recurre la decisión de la Universidad de Barcelona de prohibir una charla del padre Custodio Ballester

La Fundación Española de Abogados Cristianos, en representación de la asociación estudiantil Estudiants Pel Canvi, ha presentado un recurso ante la Universidad de Barcelona por la decisión de suspender la conferencia académica “Actualidad jurídica: Análisis de la jurisprudencia sobre los delitos de odio”, programada para el 4 de diciembre en la Facultad de Derecho. En este acto iba a participar el sacerdote Custodio Ballester, coadjutor en la parroquia de San Sebastián de Badalona, y que recientemente ha sido absuelto de un delito de islamofobia por la Audiencia Provincial de Málaga, por el que la fiscalía le pedía tres años de cárcel.

Según Abogados Cristianos, la Secretaría de la Facultad de Derecho comunicó a Estudiants Pel Canvi la denegación del acto académico argumentando que “el perfil y la trayectoria de los ponentes no se ajustan a los valores y principios” de la Universidad de Barcelona. Por eso, los recurrentes han apelado tras considerar que esta decisión "carece de motivación objetiva y vulnera derechos fundamentales recogidos tanto en la Constitución como en los Estatutos de la propia Universidad, como son la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho de los estudiantes a organizar actividades universitarias".

Además, Estudiants Pel Canvi remarca que es la cuarta ocasión en la que se les deniega la reserva de un aula para organizar actividades y por eso denuncian que se trata de un "patrón de discriminación que afecta directamente al pluralismo ideológico en la universidad pública". Abogados Cristianos tiene previsto acudir a los juzgados contenciosos administrativos "si el Rectorado no revierte la decisión" y garantiza "que se respeten los derechos fundamentales de los estudiantes universitarios".

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha manifestado que "permiten actos de las juventudes socialistas y de organizaciones feministas y prohíben una charla de un sacerdote perseguido. Es censura, discriminación y una clara vulneración del deber de neutralidad de las instituciones públicas". Además, ha añadido que "no podemos aceptar que la Universidad de Barcelona utilice criterios ideológicos para excluir a quienes no piensan como ellos. Las universidades públicas deben ser espacios de libertad y pluralismo, no de exclusión y sectarismo".