El 47% de los residentes en Catalunya de entre 25 y 39 años nacieron en el extranjero

Los residentes en Catalunya de entre 25 y 39 años nacidos en el extranjero continúan ganando peso y ya se sitúan en el 46,9% del total de población de esta franja de edad, según la estimación de población más reciente publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este martes, del 1 de octubre pasado. Las personas con orígenes más allá de las fronteras españolas de estas franjas ya son 724.631 y, entre el total de la población, ya superan los 2,1 millones de habitantes (un 25,8% del total).

A la vez, el peso de los menores de 15 años continúa cayendo y ya se sitúan por debajo del 13% del conjunto por primera vez desde el inicio de la serie histórica, en 1981. Por el contrario, los mayores de 65 años van al alza y ya son prácticamente uno de cada cinco ciudadanos, también por primera vez.

Según la estimación más reciente del INE, en Catalunya ya viven 8.186.259 personas (un 1,2% más que 12 meses antes). A ello han contribuido las personas nacidas en el extranjero, que continúan creciendo y llegan por primera vez a los 2,1 millones de habitantes. En los últimos seis años, este colectivo ha pasado de representar el 19% del total, al 25,8%. Por edades, prácticamente todas las franjas van al alza, y es especialmente significativo el aumento entre las personas de entre 25 y 39 años. En concreto, prácticamente la mitad de los residentes de entre 30 y 34 años nacieron fuera de España (48,8%), un peso similar a los que tienen entre 35 y 39 años (47,1%). La proporción de niños y jóvenes de entre 5 y 14 años de orígenes extranjeros se ha prácticamente duplicado y ronda ahora el 15%.

La estadística también muestra que el envejecimiento de la población catalana de momento no tiene quien le pare. En este sentido, un 19,9% de los habitantes ya tienen 65 años o más, una cifra a que nunca se había llegado, según datos de INE e Idescat. De hecho, hace cuatro décadas, los mayores de 65 años suponían el 11% del total.

A su vez, los jóvenes de menos de 15 años bajan por primera vez del 13% y continúan una tendencia a la baja que hace más de una década que dura. Los primeros años del siglo XXI hubo un repunte de niños coincidiendo con la subida de la natalidad a que contribuyó la primera oleada migratoria internacional. Con el cambio de siglo, el indicador cayó a mínimos hasta aquel momento (13,8%). En 1981, el primer año con datos, uno de cada cuatro residentes eran niños y jóvenes de menos de 15 años.