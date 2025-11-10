El alquiler precario se extiende al área metropolitana de València

El alquiler precario se ha extendido de València a su área metropolitana. El 41 % de la oferta de arrendamiento de pisos en l’Horta Nord es por meses y esquiva la protección a los inquilinos de la ley de Vivienda. En el caso del Cap i Casal, la cantidad de alquileres de corta estancia es de 859 pisos, lo que equivale al 31% del total de arrendamientos disponibles en la ciudad. Los profesionales del mercado inmobiliario inciden en que los propietarios de pisos que se alquilan por meses "tienen menos obligaciones tras la ley de vivienda" y los inquilinos están más desprotegidos.

El Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV) subraya que "el alquiler temporal aparece en el mercado inmobiliario como alternativa a la ley de la Vivienda en mayo de 2023", que buscaba dar una mayor protección a los inquilinos. En los últimos trimestres, se ha producido un crecimiento gradual de este tipo de alquileres aparejado a una disminución de los pisos de larga estancia.

Fernando Cos Gayón, director del Observatorio de la Vivienda, subraya en el último informe que el mercado de alquileres de larga estancia se ha reducido, "expulsado por la inseguridad jurídica de la ley de Vivienda, la falta de incentivos y la preferencia de los propietarios por modalidades turísticas o flexibles. El resultado es una oferta cada vez más pequeña y unos precios cada vez más altos. Las consecuencias: jóvenes que aplazan su emancipación. La vivienda se ha convertido en un obstáculo vital y el alquiler es su mayor expresión de exclusión".

Presión

El alto coste de alquilar en València ha trasladado la demanda al área metropolitana. El 31,8 % de las personas que buscan una vivienda de alquiler habitual en el Cap i Casal tienen que desplazarse a la periferia, según admite la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval). La situación se ha agravado por el trasvase de viviendas del mercado tradicional al de temporada, que es hasta once meses y que en el caso de l'Horta Nord tiene un coste medio de 1.247 euros al mes.

Las inmobiliarias valencianas coinciden en que cada vez son más los propietarios que utilizan el alquiler por meses para eludir las medidas de protección al inquilino impulsadas por el Gobierno. Los perjuicios a los que se expone un inquilino que acepta un alquiler de corta duración es que puede tener un desalojo anticipado. Sin embargo, las dificultades para encontrar un piso de alquiler hoy en día están llevando a los inquilinos a aceptar términos que van contra sus intereses.

Protección del alquiler de larga duración

Entre otras medidas, la Ley de Vivienda impone límites a la subida del precio del alquiler de larga duración. Además, la ley introduce una batería de medidas para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador es un gran tenedor de inmuebles. De este modo, los desahucios no pueden realizarse sin una hora y una fecha predeterminada.

Alquileres más caros que nunca

Este incremento de la precariedad se produce en un momento en el que vivir de alquiler en la Comunitat Valenciana es más caro que nunca, según un análisis del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro. El precio medio del alquiler en la Comunitat Valenciana es de 1.032 euros, lo que la sitúa entre las comunidades autónomas más caras del país, junto con Baleares, Madrid, Cataluña, País Vasco y Canarias. En el caso de Valencia, los inquilinos pagan de media 1.130 euros al mes.

El precio de los alquileres está especialmente desbocado en el área metropolitana de València por la presión de la demanda. La tasadora Gesvalt ha constatado que el coste de arrendar una vivienda ha subido en solo cuatro años un 53 % en Torrent y un 33 % en Paterna. La demanda está impulsada por familias que no pueden pagar los más de 1.600 euros al mes que vale de media alquilar un piso en el Cap i Casal. Los datos del tercer trimestre de 2025 de Gesvalt revelan que València acumula en cuatro años un incremento del 66 % del precio de los arrendamientos. La subida en este periodo en Gandia es del 39 % y en Sagunt del 33 %.

Inmobiliarias

Vicente Díez, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia, apunta que el aumento de los alquileres de temporada se debe a la desconfianza de los dueños de los pisos. "A los propietarios se les ha metido en la cabeza que están más protegidos con los alquileres por temporada". Nora García, presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana, confirma que el aumento de este tipo de alquileres es para "escapar de la ley de Vivienda".