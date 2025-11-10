El Vaticano investiga por pederastia al obispo de Cádiz cuando dirigía el seminario de Getafe

El Vaticano ha iniciado una investigación contra Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, tras recibir una denuncia que lo acusa de haber abusado sexualmente de un menor de forma continuada en los años noventa, cuando era sacerdote y dirigía el seminario de Getafe, según ha informado EL PAÍS. Se trata del primer caso conocido en España en el que un obispo es investigado canónicamente por pederastia. La denuncia fue enviada este verano al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que ordenó la apertura de una investigación previa.

El denunciante relata que los abusos comenzaron cuando tenía 14 años y se prolongaron hasta los 21. Describe tocamientos y besos que habrían ocurrido durante su etapa como seminarista, tanto en el seminario mayor del Cerro de los Ángeles como en convivencias y campamentos. También asegura, según recoge el diario, que Zornoza lo sometió a una relación de manipulación emocional y espiritual, aprovechando su posición de autoridad y su rol de confesor. Según su testimonio, incluso fue llevado a una terapia de “conversión” para tratar su homosexualidad.

El antiguo seminarista afirma que no fue consciente de haber sido víctima de abusos hasta años después, durante un proceso terapéutico. En su denuncia, sostiene que llegó a confrontar al obispo en persona este año, y que éste habría reconocido parte de su comportamiento, aunque sin admitir una intención de daño.

El procedimiento eclesiástico prevé ahora la toma de declaraciones a las partes y testigos antes de que el expediente sea remitido a Roma, donde se decidirá si se abre un juicio canónico formal.

La diócesis de Cádiz y Ceuta ha informado este lunes de que Zornoza, ha suspendido “temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo”. “Las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas“, dice también la nota.

Zornoza, nacido en Madrid en 1949 y ordenado sacerdote en 1975, cuenta con una larga trayectoria dentro de la Iglesia. Fue obispo auxiliar de Getafe antes de ser nombrado obispo de Cádiz y Ceuta en 2011 por Benedicto XVI. Pese a la investigación abierta, el prelado continúa ejerciendo sus funciones públicas y participará este mes en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española.