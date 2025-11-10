La UdG construirá nuevos equipamientos y ampliará en los campus de Montilivi y Barri Vell

La Universitat de Girona está trabajando para poder construir nuevos equipamientos y ampliar algunos espacios que ya tienen ante la demanda, cada vez más alta, de los alumnos que quieren estudiar en la universidad. Por ahora, y aparte del futuro campus de Salud, donde una vez construido irán las facultades de Medicina, Enfermería y Farmacia (con previsión de inicio para el curso 2027-28), el objetivo se centra ahora en hacer crecer los campus de Montilivi y el del Barri Vell.

En cuanto a Montilivi, la UdG está a la espera de que el Ajuntament de Girona dé el visto bueno para poder sacar adelante la nueva residencia para estudiantes que se ubicará en el campus de Montilivi. En concreto, lo hará en una parcela de 40.000 metros cuadrados al lado de la residencia que hace años que está en funcionamiento. En el informe anual que hizo el rector, Quim Salvi, detalla que el equipamiento es necesario para «hacer frente a la falta de plazas y al incremento del coste del alquiler de pisos en la ciudad de Girona, hechos que dificultan que algunos estudiantes puedan venir a estudiar a la UdG».

El teniente de alcaldía y concejal de Transición Ecológica y Área Urbana, Sergi Font, indica que el consistorio está «analizando la documentación», pero la voluntad es que se pueda cerrar «a finales de año o principios del año que viene» para entonces poder licitar el proyecto. En paralelo, también se tendría que estudiar la movilidad de la zona.

Font también apunta que este era un «compromiso» del Ayuntamiento con el actual gobierno de la UdG. El edificio, sin embargo, solo podría ocupar un 30% del total de la parcela, el resto sería zona verde. Según la normativa tendría que ser equipamiento con una planta baja y tres pisos, pensado para un máximo de setenta viviendas, una cifra que «varía» al ser una residencia. Quim Salvi explica que el «concurso de ideas ya está hecho y el proyecto de urbanización se ha entregado al ayuntamiento para que se apruebe».

En esta misma parcela también se quiere construir la Casa del Estudiante, donde se ubicarán el Consell d'Estudiants y las diferentes asociaciones estudiantiles. «Toda la actividad se trasladaría de manera integrada a este edificio», indica Salvi. Por ahora, esta actividad se desarrolla en módulos prefabricados. El edificio contaría con despachos, salas de reuniones y almacenes.

Además, la UdG tiene un proyecto sobre la mesa para ampliar el servicio de deportes. La idea es cubrir las pistas de pádel y construir un módulo adicional dedicado a actividades deportivas, de mantenimiento y una zona de vestuarios. El proyecto, sin embargo, «está parado a la espera de lo que pase con el Girona FC», confiesa el rector. Salvi asegura que hay «muy buena relación», pero también que en temas de movilidad y accesibilidad «es complicado mantener las dos actividades con normalidad».

En el campus de Montilivi también se está haciendo el proyecto ejecutivo para poder construir un edificio que se llamará Aulario Norte, próximo a la sede de la Escola Politècnica Superior y donde ahora hay unos módulos prefabricados. «En Montilivi hay que hacer mucho más, esto solo es un granito de arena», remarca Salvi.

Las Butinyanes en el Barri Vell

En cuanto al campus del Barri Vell, la UdG anunció a finales de 2023 que adquiriría la mitad del convento de las Butinyanes (también conocido como convento de las Josefinas), situado entre la plaza del Lladoners y las calles Pere de Rocabertí y Alemanys (al lado de la sede del rectorado en la plaza Sant Domènec, para poder ampliar las instalaciones del campus. Este es otro de los compromisos que tiene el Ayuntamiento con el actual gobierno de la institución y, de hecho, la Junta de Gobierno Local aprobó la modificación del Plan Especial del Barri Vell, que está en exposición pública. El rector prevé que «se pueda adquirir en diciembre o en enero».

«Es la única oportunidad de crecimiento en el Barri Vell», destaca Salvi, que añade que es «un complejo interesante». Después de llegar a un acuerdo con la congregación se adquirirán cinco casas que en total ocupan un espacio de 3.600 metros cuadrados. Se ubicarán los servicios administrativos de la UdG, para «descongestionar las facultades del campus es importante», expone Salvi, que concluye diciendo que se ha «incrementado la investigación y se necesita crecer con espacios».