De tres lobeznos "juguetones" a nuevas manadas: Catalunya se prepara para la expansión del lobo

La presencia de una primera unidad familiar de lobos en Catalunya y en todo el este de la península Ibérica supone un cambio de rumbo para esta "especie paraguas" –porque controla las poblaciones de otros mamíferos– que lleva años expandiéndose por Europa. "La cría en Catalunya supone también la primera reproducción en todo el macizo pirenaico desde hace un siglo", destaca Víctor Sazatornil, investigador del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Catalunya (CTFC). Hasta la fecha, había lobos en los Alpes, los Cárpatos, el Cáucaso, los Montes Balcanes, los Urales, los Alpes escandinavos y la cordillera Cantábrica, pero no en los Pirineos.

"El nacimiento de estos tres lobeznos marcan un cambio de paradigma: pasamos de la llegada de ejemplares solitarios a una manada que puede ser el punto de partida del aumento de la población, cuyo rango europeo se ve incrementado", sostiene Sazatornil. ¿Pero cuánto tiempo tardará en acelerarse la reconquista de los montes pirenaicos y cuándo se podrá afirmar que el panorama ecológico catalán ha cambiado? La respuesta depende de muchos factores.

Sin embargo, el ejemplo de lo que ha sucedido en lugares como Alemania puede dar una idea de lo que puede llegar a ocurrir. En 2010, el país germánico contabilizaba unas siete manadas de lobo. Ahora, 15 años después, se cuentan casi 200 manadas y este gran carnívoro ha colonizado incluso territorio holandés.

Wolvenkaart

Entonces, ¿puede el área fronteriza entre la Garrotxa y el Alt Empordà ser la semilla de un crecimiento similar? "Lo normal es que la pareja, si está en buen estado de salud, se vuelva a reproducir", considera Sazatornil. Gabriel Lampreave, el especialista del cuerpo de Agents Rurals que lidera el seguimiento de los lobos en Catalunya, coincide: "Es probable que la manda tenga nuevos miembros dentro de un año".

Cachorros inexpertos

Pero antes de que esto suceda, la evolución de los jóvenes lobos nacidos en territorio catalán tiene que seguir su curso natural. "Ahora mismo, son ejemplares inexpertos, que se exponen con facilidad y obligan a los padres a estar aún pendientes de ellos", detalla Sazatornil. Durante los últimos cinco meses, desde que nacieron, se han movido por los alrededores del 'rendezvous site', el nombre con el que los científicos denominan el punto de encuentro cercano al lugar en el que la hembra dio a luz a los pequeños. No obstante, desde hace un tiempo, estos tres ejemplares, que muestran una "actitud juguetona", ya empiezan a acompañar a sus progenitores en los desplazamientos, que pueden ser de decenas de kilómetros y empiezan a realizar labores de caza.

"Tienen un tamaño considerable y en pocas semanas será difícil distinguirlos de los adultos", advierte Lampreave. El equipo de los Rurals ha recogido muestras de pelo y excrementos que ya están en un laboratorio para identificar a los tres nuevos lobos y determinar si son macho o hembra. "A partir de aquí, una vez el periodo más sensible ha terminado, intensificaremos la vigilancia con cámaras de fototrampeo y presencia de agentes para comprobar que todo va bien y garantizar su seguridad", dice Lampreave. El experto llevaba meses acumulando indicios de una hipotética reproducción pero optó por no acercarse a las posibles zonas de cría y esperar a que los lobeznos empezaran a explorar el entorno para confirmar la noticia.

'Big five'

La manada se encuentra en un hábitat muy forestal, de difícil acceso y repleta de barrancos. De momento, se han producido muy pocos ataques a rebaños y el repertorio de presas es amplio. Esta familia de lobos captura hasta cinco especies diferentes de herbívoros que, con permiso del rebeco –una especie de alta montaña–, se podría decir que conforman el 'big five' de ungulados de la zona: el ciervo, el jabalí, el corzo, el gamo y el muflón.

"No tenemos que imaginar a los cinco lobos juntos constantemente", apunta Lampreave en conversación con EL PERIÓDICO. "Están en contacto y se van encontrando pero tienen margen para ir explorando la zona", añade. Este grupo de lobos, al haber formado una familia, no tiene una necesidad de dispersión tan grande y se ha establecido en la zona, aunque con un radio de actuación importante.

La loba que ha dado a luz a tres crías. / Agents Rurals de la Generalitat

"Una vez la pareja vuelva a reproducirse, puede ser que alguno de los jóvenes abandone la manada y empiece a buscar nuevos territorios", pronostica Sazatornil. "Pero también es posible que se queden a formar parte de la familia y hagan el papel de 'helpers', ayudando a la crianza de los nuevos cachorros", avisa. Si una nueva reproducción se confirma, el proceso de expansión se acelerará, pero lo hará aún más rápidamente si uno de los jóvenes encuentra a otra pareja y forma una nueva manada.

A la espera de saber si hay alguna hembra entre los lobos nacidos este año, cabe señalar que el individuo solitario más cercano detectado se encuentra en la sierra de L'Albera. "Sorprende la capacidad que tienen para encontrarse mediante los sistemas de marcaje y las extensas prospecciones que realizan", afirma Sazatornil. Cuando un "dispersante" forme una nueva manada, el incremento de la población puede acelerarse año tras año.

Sazatornil reclama apoyar a los ganaderos pero también confía en que nadie contamine la opinión pública ni utilice los lobos como arma arrojadiza: "Hay que cortar las alas a las opciones no realistas que reclamen eliminar a los lobos porque no es posible y, en cambio, apostar por el diálogo y las ayudas a los pastores".