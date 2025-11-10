Santiago se sitúa como la segunda ciudad con menor inversión de la Xunta en vivienda

Con el alquiler en máximos históricos y el precio del metro cuadrado de venta por encima incluso del que se registraba antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, encontrar vivienda asequible se ha convertido en una pesadilla para muchos compostelanos. La Xunta asegura haber aumentado hasta cifras «récord» las partidas destinadas en 2026 al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y promete incrementar los pisos protegidos en toda Galicia tras años sin apenas nueva oferta. Pero Santiago será una de las ciudades en las que se invertirá menos. Según los datos facilitados a EL CORREO GALLEGO por la consellería que dirige María Martínez Allegue, en 2026 la inversión en vivienda de la administración autonómica en la capital gallega se quedará en 25 millones de euros. Es la segunda menor cantidad (Ourense sólo recibirá 17 millones) en las siete ciudades gallegas. A Vigo llegarán 100 millones, mientras que en Lugo -con un volumen de población similar al de Santiago- se invertirán 44,7 millones; Ferrol contará con 40,6; A Coruña con 34, y Pontevedra con 28 millones.

Los 25 millones para la capital gallega se destinarán a todos los programas que ha puesto en marcha la consellería. Pero específicamente para vivienda protegida la cantidad será aún menor. Se estiman inversiones en promoción pública por 4,2 millones de euros. Además, se dará continuidad al proyecto de alojamientos para menores de 36 años en Xoán XXIII por 700.000 euros, mientras que otros 100.000 euros se prevé destinarlos a la compra de suelo.

El departamento que dirige Martínez Allegue justifica su baja inversión en Santiago ante la falta de solares en los que poder levantar pisos de protección oficial. Asegura que el gasto en la capital gallega podría incrementarse si el «Concello cediera parcelas». Tras más de una década sin entregar VPO en Compostela, la Xunta ultima ahora la construcción de tres edificios con unas 60 viviendas en alquiler en O Castiñeiriño y Lamas de Abade, para los que ya se ha realizado el sorteo. Pero la demanda es enorme. Más de 1.500 personas están anotadas en el registro autonómico a la espera de algún tipo de vivienda protegida.

Con los solares de estos tres inmuebles y el de Xoán XXIII, la Xunta ha agotado el suelo que tenía disponible en la capital gallega. Para incrementar el parque de viviendas a precio tasado, la administración autonómica reclama al Concello que le traspase parcelas de titularidad municipal. «A principios de 2024 solicitamos la cesión de suelo al Concello», indican fuentes de Vivenda, que lamentan que hasta la fecha no han recibido ninguna parcela.

Concurso público

La consellería asegura que las primeras fincas que reclamó fueron las que el Concello sacó a concurso público en agosto, «haciendo caso omiso de la demanda del IGVS». Raxoi pretendía ingresar unos 6 millones de euros con la venta de cuatro suelos, pero finalmente tan sólo ha recibido ofertas por dos. La idea del Concello era que promotores privados levantasen en todas ellas 152 viviendas protegidas y con el dinero de la venta comprar inmuebles más céntricos para rehabilitarlos y destinarlos también a VPO.

Pese a tener otros planes para los terrenos que le había pedido la Xunta, ya en 2024 Raxoi ofreció ceder otros dos solares situados en la calle Syra Alonso (zona de Volta do Castro), a los que posteriormente añadió una tercera parcela en Tras Paxonal. En conjunto, podrían sumar 75 viviendas de VPO a la capital gallega. Hace unas semanas, el Concello aseguró que la tramitación para entregarlas a la Xunta encaraba la recta final.

Pero Vivenda recrimina que sigue sin noticias de Santiago, mientras otros ayuntamientos ya hace meses que les han entregado suelos. La consellería asegura, además, que no aceptará las condiciones que le ofrece el Gobierno de Goretti Sanmartín para traspasarle las dos fincas —en A Muíña y As Cancelas— que no logró vender en la subasta pública. A cambio, el Concello pedía que las viviendas se destinasen al alquiler social y que la Xunta impulsase «un programa de rehabilitación en el territorio compostelano».

«O IGVS no puede aceptar esa condición, puesto que sería un agravio para el resto de ayuntamientos que ya cedieron suelo», afirma Vivenda, quien recuerda que la Xunta realizaría una inversión importante al hacerse cargo de la construcción de los edificios.

Al margen de pequeñas promociones en parcelas diseminadas por la ciudad, la gran apuesta por la vivienda protegida en Santiago pasa por la construcción de un nuevo barrio en la zona de Mallou con unas 3.500 nuevas viviendas, la mayoría de protección oficial. Pero el desarrollo de este suelo, para el que habrá que recurrir a expropiaciones, va aún muy lento.