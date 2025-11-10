Salud
El psiconeuroinmunólogo Rafael Guzmán, sobre la creatina: "La aconsejo enormemente si padeces cansancio o estás sometido a estrés"
"Aunque se asocia al rendimiento físico, sus beneficios van mucho más allá del gimnasio", advierte el autor de 'Tu cuerpo, tu hogar. La longevidad depende de ti' y 'Cómo llegar joven a viejo'
Creatina: para qué sirve este suplemento deportivo y cuál comprar
¿Qué pasa si tomas creatina todos los días?
Lola Gutiérrez
La creatina es prácticamente el único suplemento deportivo para el que hay consenso científico. Se trata de un compuesto que ayuda a generar energía rápida, por lo que está especialmente recomendado para los deportistas. Sin embargo, en los últimos años también se ha ampliado su recomendación a mujeres con menopausia, adultos mayores y vegetarianos.
"Aunque se asocia al rendimiento físico, sus beneficios van mucho más allá del gimnasio", advierte el psiconeuroinmunólogo Rafael Guzmán, autor de 'Tu cuerpo, tu hogar. La longevidad depende de ti' y 'Cómo llegar joven a viejo'. "La creatina ayuda a mejorar la función cognitiva, la memoria y la energía celular, siendo especialmente útil en etapas de fatiga, estrés o envejecimiento", ha detallado en Instagram.
Aunque nuestro cuerpo la produce de forma natural y también se encuentra en algunos alimentos, su suplementación "puede marcar la diferencia" cuando hay desgaste físico o mental. "La creatina monohidrato es una sustancia que te aconsejo enormemente si padeces por ejemplo de cansancio, aturdimiento mental, niebla mental, falta de concentración, falta de memoria o simplemente eres deportista o estás en una etapa de tu vida en el que estás sometido a estrés", ha añadido
"Va a incrementar considerablemente las reservas energéticas de fosfocreatina, sobre todo en las fibras musculares de rápida contracción, es decir, las tipo 2A o 2B. Esta fosfocreatina te va a dar fuerza, fuerza muscular, pero además la fosfocreatina va a tener unos beneficios espectaculares sobre nuestro corazón, es protectora cardíaca y por supuesto nos da energía a nivel cerebral", ha recordado.
Sin embargo, añade la importancia de pedir "consejo a un profesional sanitario" para que te oriente "en cuál es tu dosis".
