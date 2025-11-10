La portada de EL PERIÓDICO del 12 de noviembre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 12 de noviembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: 'Quien más contamina debe pagar, es lo justo
  2. Residir cerca del mar no alarga la vida: en el interior de España se vive hasta 10 años más que en la costa
  3. Vídeo | La retirada del camión accidentado el sábado en la AP-7 provoca retenciones de más de 10 kilómetros en Tarragona
  4. Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra
  5. Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
  6. ¿Por qué el camión accidentado en L'Ametlla mantiene cortada la AP-7 30 horas después?
  7. La justicia archiva el caso de la menor vendida en Mollerussa por falta de pruebas y ordena su regreso con la familia
  8. Me violó más de treinta veces...': así desveló una niña de 11 años cómo su abuelastro las agredía a ella y a sus hermanas

Los municipios españoles con menor renta también son los más afectados por el cambio climático

Redes eléctricas: tan desconocidas como necesarias para la industria y el futuro del país

El arzobispo de Madrid confía en que la investigación al obispo de Cádiz por presunta pederastia en Getafe se resuelva "con rapidez"

Una gallega con cáncer a los 43 años logra más de 45.000 firmas para que adelanten el cribado

Paciente de cáncer de mama: "Me dijeron que la prueba era negativa cuando tenía un cáncer en estadio 2"

El Gobierno anuncia en Isla Mayor "la máxima firmeza" en la lucha contra el narco en el Bajo Guadalquivir tras el tiroteo

ERC pregunta al Govern si los Mossos han abierto una "información reservada" por la filtración sobre la muerte de Isak Andic

Las pulseras antimaltrato sufren un nuevo fallo que obliga al Gobierno a activar "el protocolo de protección a las víctimas"

