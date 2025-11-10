Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 11 de noviembre de 2025
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 11 de noviembre de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Detectado un caso de tuberculosis entre los trabajadores de las obras del Camp Nou
- Residir cerca del mar no alarga la vida: en el interior de España se vive hasta 10 años más que en la costa
- Vídeo | La retirada del camión accidentado el sábado en la AP-7 provoca retenciones de más de 10 kilómetros en Tarragona
- Protecció Civil enviará alertas 'menos invasivas' para casos sin riesgo inminente
- ¿Por qué el camión accidentado en L'Ametlla mantiene cortada la AP-7 30 horas después?
- Los ingenieros apuestan por conectar el río Ter con el norte de la Costa Brava en casos de emergencia
- El investigador Manel Esteller ficha por Sant Pau y no se marcha a EEUU
- La justicia archiva el caso de la menor vendida en Mollerussa por falta de pruebas y ordena su regreso con la familia