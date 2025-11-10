Las vulneraciones de derechos de personas con discapacidad aumentan un 53% en Catalunya

La entidad ECOM ha presentado este lunes su informe Radar 2024 en el que alerta de un repunte "preocupante" de la discriminación estructural hacia las personas con discapacidad en Catalunya. En 2024 se registraron 352 vulneraciones de derechos, la cifra más alta desde que comenzó el estudio. Tres de cada cuatro proceden de la Administración pública y afectan mayoritariamente a mujeres.

En su quinta edición, el informe revela un incremento del 53% respecto al año anterior, con un total de 352 casos registrados. Desde su creación en 2020, la entidad ha documentado 1.307 vulneraciones, lo que demuestra el carácter estructural y persistente de la discriminación por motivos de discapacidad.

La mayoría de las vulneraciones detectadas este año (75%) proceden de la Administración pública, y el 61% de las personas afectadas son mujeres, lo que subraya la necesidad de aplicar una perspectiva interseccional en las políticas públicas.

Además, el Radar ha identificado situaciones especialmente sensibles, como casos de soledad no deseada y violencia sexual, ámbitos donde las denuncias son poco frecuentes pero de gran impacto social. “Las vulneraciones no solo persisten, sino que aumentan. Hace falta un compromiso firme para garantizar derechos reales y efectivos”, ha advertido Albert Carbonell, presidente de ECOM.

Entre los derechos más afectados, el derecho a la movilidad y al transporte (18%) vuelve a encabezar la lista debido a los problemas de accesibilidad en el transporte público y los servicios adaptados. Le siguen el derecho a la accesibilidad universal (16%), pese a la existencia del Código de Accesibilidad de Catalunya aprobado en 2023, y el derecho a una vida independiente y a ser incluido en la comunidad (14%), que por primera vez entra en el “top tres” de derechos más vulnerados.

El informe también muestra que solo una de cada cinco personas denuncia la vulneración sufrida, y apenas el 5% de los casos obtiene una resolución positiva. La falta de confianza en el sistema, los trámites burocráticos y el desgaste emocional son los principales motivos de infradenuncia. Ante este panorama, ECOM propone reforzar la aplicación del Código de Accesibilidad, garantizar la asistencia personal y la vivienda accesible, formar al personal público y privado, y fomentar la denuncia mediante apoyo legal y simplificación administrativa.

La entidad reitera su llamamiento a la participación ciudadana y anima a las personas con discapacidad y sus familias a reportar las vulneraciones a través del formulario permanente del Radar ECOM, disponible en www.ecom.cat/ca/enquesta-vulneracions-drets. “Solo desde el conocimiento y la incidencia colectiva podremos construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa con la diversidad humana”, concluye Carbonell.