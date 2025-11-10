El Govern trabaja en un nuevo sistema de avisos para accidentes e inundaciones en las carreteras catalanas

El accidente entre un turismo y un camión cisterna que transportaba gasoil el sábado sobre las 14.00 horas mantuvo la AP-7 cortada en sentido Barcelona entre L’Ametlla de Mar y L’Ampolla hasta la madrugada del lunes. Aunque la autopista estuvo inoperativa más de 30 horas, miles de conductores que regresaban del fin de semana desconocían la situación y cayeron dentro de una ratonera.

La compleja operación para vaciar los casi 30.000 litros de combustible del camión retrasó la retirada del vehículo y la reapertura de una de las principales arterias del país. Las colas, que a primera hora de la tarde alcanzaban cuatro kilómetros, llegaron a los trece pasadas las diez de la noche. “Llevamos prácticamente parados desde las 17 horas a 6 kilómetros de L’Ampolla. No tenéis vergüenza. Desde ayer habéis tenido tiempo de solucionar el problema”, afirmaba consternado hacia las ocho de la tarde un usuario de la autopista, Francicsco Mañas, en X.

Aunque el Servei Català de Trànsit (SCT) ha defendido su gestión de la incidencia, el director de este organismo, Ramon Lamiel, ha explicado a EL PERIÓDICO que el organismo trabaja en un nuevo sistema de avisos para conductores, tanto para accidentes como para inundaciones, a través de una aplicación propia del SCT. El proyecto, que se empezará a diseñar en enero para que esté operativo en diciembre de 2026, prevé enviar alertas de voz geolocalizadas según la zona del accidente o emergencia. Una suerte de avisos de alerta similares a los que Protecció Civil envía ante emergencias.

"Con Google Maps tenemos relación histórica y también nos reunimos con Waze para incorporar paneles virtuales con mensajes de voz que comuniquen que la autopista está cortada, pero no prosperó. Por eso estamos desarrollando nuestra app, que funcionará como sistema de avisos en la AP-7", avanza Lamiel. "En función de dónde sea el siniestro, enviaremos avisos por áreas cercanas, con mensajes de voz", detalla.

Actualmente los conductores se informan, por este orden, a través de los navegadores, la radio y las redes sociales. En el futuro será necesario descargar la aplicación del Servei Català de Trànsit. “Si los conductores saben que les da avisos de voz mientras circulan, creemos que la gente la descargará", confía Lamiel.

Gestión de la incidencia

Lamiel ha defendido la gestión de la información durante la emergencia: “Desde el minuto uno informamos en los paneles de la autopista. En sentido norte contactamos con la DGT de Valencia para que informara del corte. También lo comunicamos en X.”

El Servei Català de Trànsit ofreció desvíos por la N-340, aunque esta vía se congestionó a las 20.00 horas. “Cuando se saturó la N-340, dimos alternativas por la C-12 y la C-44, pero somos cuidadosos al ofrecer rutas: la gente local ya las conoce y si desviamos demasiado tráfico pueden producirse accidentes. No están preparadas para tanta circulación”, señala. Otra medida, el domingo por la mañana, fue cerrar los accesos a la autopista en Amposta y Tortosa para evitar que los vehículos quedaran atrapados.

“Muchos camiones de mercancías siguieron, porque querían llegar a la frontera cuanto antes, ya que los franceses abren el paso a medianoche. Por ello no suelen seguir habitualmente las indicaciones de los paneles. Desde Castellón ya se informaba del corte de la autopista.”

Cargamento ilegal

Lamiel ha explicado este lunes a EL PERIÓDICO que el camión tenía matrícula lituana y lo conducía un ciudadano ucraniano. Aunque colisionó en sentido sur, la cuba atravesó la autopista y acabó en sentido norte. "Fue un accidente muy aparatoso, que dañó la autopista, la mediana y los sistemas de seguridad”, ha detallado Lamiel. El conductor, que no entendía a los equipos de emergencia, sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue operado en el hospital y se encuentra fuera de peligro, aunque "será investigado”, afirma Lamiel.

Los papeles del camión indicaban que transportaba aceite industrial inerte, de modo que se activaron las grúas y la cisterna que el mismo sábado por la noche debían retirar el contenido y el camión. Sin embargo, al inspeccionarlo se descubrió que se trataba de un cargamento ilegal de gasóleo. Los Mossos d’Esquadra abrieron una investigación y se activó el plan de emergencia Transcat, porque "el gasóleo es mucho más reactivo y requiere más precaución.”

Búsqueda sin éxito

Los equipos de emergencia buscaron durante la noche sin éxito una cuba idónea para realizar el trasvase de forma segura. La solución no llegó hasta las 8.30 del domingo, cuando se optó por tratar la situación como una fuga de residuos. "Contactamos con la Agencia de Residuos, que nos facilitó un gestor, para poder hacerlo con seguridad tratándolo como residuo”, señaló Lamiel.

El gasóleo estaba a cuatro atmósferas de presión, y que un vertido habría sido muy peligroso, lo que obligó en todo momento a tener la autopista cortada al tráfico. A las 15.00 horas llegaron los operarios de la empresa especializada, vestidos de verde y con máscaras. Empezó la manipulación del gasóleo para colocarlo primero en un contenedor intermedio y después en la nueva cuba. A las 23.00 horas del domingo se retiró el camión y se iniciaron los trabajos de reparación de la autopista, que se reabrió media hora más tarde.

Más formación

Lamiel ha aprovechado para reflexionar sobre la formación de algunos conductores extranjeros: “Es legal canjear carnets de conducir si existe convenio con un país tercero. Pero algunos conductores que hacen canje con países de la UE saben conducir, aunque no circular por nuestras carreteras". En el caso de los conductores de países terceros, la siniestralidad ha pasado de 33 a 66 accidentes entre 2023 y 2024 por el aumento de contratación de conductores de otros países. "Faltan conductores y las empresas los buscan fuera, pero deben venir formados y con pautas de conducción práctica. La formación actual de 35 horas es corta para nosotros”, afirma Lamiel.