Víctimas de accidentes
Los Mossos presentan un calendario solidario cuyos beneficios irán al Institut Guttmann
El Periódico
Los Mossos d'Esquadra han presentado este lunes el Calendario Solidario 2026, cuyos beneficios irán destinados íntegramente al Institut Guttmann Hospital de Neurorehabilitación y serán dedicados a la investigación del programa 'Volver a conducir después de un daño cerebral adquirido', ha informado la Conselleria de Interior y Seguridad Pública en un mensaje en la red social X.
Bajo el nombre 'Compromiso con la prevención y la atención a las personas', el calendario está dedicado a la prevención de accidentes de tráfico y al apoyo a las personas afectadas.
La consellera de Interior, Núria Parlon, ha manifestado que, con esta iniciativa, "los mossos demuestran un compromiso que va más allá de su labor policial", pues han sumado esfuerzos y alianzas para intentar mejorar la vida de las personas que han sufrido un accidente de tráfico, en sus palabras.
La presentación ha sido un acto más de los varios que han compuesto la jornada del Dia Mundial en Memòria de les Víctimes de Trànsit, “Del curs de sensibilització a la consciència: històries de canvi”.
