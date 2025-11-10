Inminente cambio de tiempo: España prevé una semana de lluvias intensas y un ascenso de las temperaturas

España se prepara para un nuevo giro meteorológico tras la breve tregua de estabilidad vivida el domingo. En los próximos días, el escenario atmosférico cambiará de forma drástica: las lluvias regresarán con fuerza a buena parte del país y las temperaturas se situarán por encima de lo habitual para estas fechas de noviembre, en un contexto dominado por la borrasca Claudia.

Los modelos europeos apuntan a la formación de un potente bloqueo sobre el Atlántico norte, con los máximos dirigiéndose hacia Groenlandia. Este patrón permitirá el descenso de una masa de aire frío por su flanco oriental, que se situará frente a las costas del oeste peninsular. A partir de ahí, se generará la borrasca Claudia y varias bajas secundarias asociadas que marcarán el desarrollo meteorológico de la semana, según apunta el especialista Samuel Biener, de Meteored.

Durante la jornada de este lunes, las precipitaciones han sido todavía irregulares y se han concentrado principalmente en Galicia, extendiéndose hacia el entorno de Sanabria y algunas comarcas del oeste de Asturias y León. No se descartan chubascos puntuales en el Cantábrico oriental y Navarra. Pero el martes llegará un nuevo frente por el Atlántico que reforzará las lluvias en Galicia a partir del mediodía, sobre todo en las zonas occidentales. De manera más dispersa, las precipitaciones alcanzarán otras áreas del noroeste y del Sistema Central occidental. El viento del sur comenzará a ganar protagonismo, y en el archipiélago canario volverán a producirse algunos chaparrones.

Fuertes vientos

El miércoles, el foco se trasladará al archipiélago canario, donde se espera un episodio de lluvias localmente muy fuertes y tormentosas, especialmente en las islas centrales y occidentales. No se descartan crecidas súbitas en barrancos. El viento del suroeste soplará con intensidad, con rachas que podrían superar los 90 kilómetros por hora en zonas expuestas.

En la Península, la situación más complicada persistirá en Galicia, donde un frente estacionario, alimentado por un "río de humedad", mantendrá las lluvias durante toda la jornada. También lloverá en el sur y oeste de Asturias, el oeste de Castilla y León y las sierras del norte de Cáceres y sur de Salamanca.

El jueves, el frente seguirá afectando a Galicia, con precipitaciones persistentes que también alcanzarán el occidente asturiano, el oeste de Castilla y León, Extremadura y parte de Andalucía, mientras que el viento del sur se intensificará.

Finales de semana

El viernes, las lluvias avanzarán hacia el interior peninsular, aunque irán perdiendo organización conforme se desplacen hacia el este. Se prevén tormentas aisladas, con mayor persistencia en el sector occidental del Sistema Central. En Canarias, todavía podrían registrarse algunos chubascos dispersos.

La previsión se vuelve más incierta de cara al fin de semana, aunque parece ser que Claudia, ya "más debilitada", se aproximará al noroeste peninsular. Las precipitaciones más importantes podrían concentrarse en una franja que se extenderá desde Extremadura y Andalucía hasta Aragón. Hasta el sábado, los acumulados de lluvia podrían superar los 150 o 200 litros por metro cuadrado en el oeste de Galicia, y alcanzar los 120-140 litros en el oeste de La Palma. También se prevén más de 100 litros en otras comarcas gallegas, en el entorno del Sistema Central occidental y en las vertientes suroestes de las islas canarias occidentales y centrales. Por el contrario, amplias zonas del este peninsular, Catalunya, Baleares y el Cantábrico oriental apenas recibirán precipitaciones, debido al predominio de los vientos del sur.

La posición de la borrasca Claudia favorecerá precisamente la entrada de estos vientos meridionales, que arrastrarán una masa de aire anómalamente cálida para la época. La previsión indica que este flujo templado provocará un ascenso notable de las temperaturas en prácticamente todo el oeste de Europa. En España, los termómetros podrían superar los 25 ºC en puntos de Andalucía, Extremadura y del litoral mediterráneo a mediados de semana, e incluso acercarse a los 30 ºC en el sureste.