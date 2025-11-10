El ADN de Ana Echaguibel no coincide con los restos genéticos del jersey de Helena Jubany

El informe de la Unidad Central de Análisis Científicos de la Policía Nacional concluye que el ADN de Ana Echaguibel, investigada por la muerte de Helena Jubany en diciembre de 2001, no coincide con el nuevo perfil genético femenino que se encontró en la ropa que llevaba la víctima el día en que la mataron.

Echaguibel llegó a ingresar en prisión en 2002 como sospechosa del crimen, pero la causa contra ella acabó siendo archivada por falta de pruebas.

Los nuevos hallazgos habían permitido volver a investigarla para “resolver dudas”, según ha defendido la familia Jubany.

El siguiente paso en la instrucción del caso será la declaración, el 28 de noviembre, de uno de los principales investigados, Santi Laiglesia, en cuyo caso sí se ha encontrado ADN en el jersey de la víctima.

La jueza que instruye el caso del asesinato de Helena Jubany, ocurrido en Sabadell en diciembre de 2001, ordenó reabrir la causa contra Echaguibel, así como proceder a obtener una muestra de su ADN después de las nuevas pruebas obtenidas del análisis de restos genéticos en el jersey que Jubany llevaba el día de su muerte. Esas pruebas ya motivaron hace unos días que la jueza citara a declarar el próximo 26 de septiembre a Santi Laiglesia, otro de los sospechosos, después que su ADN apareciera en dicha prenda.

En el jersey de Jubany que fue hallado en la azotea –la víctima fue desvestida en el terrado antes de ser lanzada al vacío– se conserva ADN de varios perfiles genéticos: dos mujeres y un varón. Pero debido al deterioro de las muestras, ha resultado necesario aplicar las técnicas de secuenciación masiva más nuevas y potentes –un proceso de tres años– para poder concluir que el varón es Santiago Laiglesia.

En cuanto al resto de material genético, los científicos han concluido ahora que una de las dos mujeres es la propia Helena Jubany y que la otra no es Montse Careta, otra de las sospechosas, que se suicidó en prisión. La familia Jubany había pedido a la jueza que comparara ese perfil con el de Ana Echaguibel.

Echaguibel ya fue encarcelada

Ana Echaguibel fue detenida por la muerte de Jubany a principios de 2002, más de un mes y medio después del crimen. Su encarcelamiento preventivo se justificó en un auto de prisión que subrayaba que los expertos en grafología de la Policía Nacional habían concluido que era uno de los autores de los anónimos que recibió Jubany semanas antes de morir.

Como los anónimos fueron depositados en el paño de la puerta de Jubany dentro de una bolsa que contenía un zumo de melocotón en el que se habían disuelto benzodiacepinas, y en la autopsia que se practicó al cadáver de la víctima se detectó una elevada presencia de la misma droga, el juez consideró lógico deducir que los autores de los anónimos eran los mismos que los asesinos.

A esa conclusión se añadía otra: según una testigo, Echaguibel presionó a Jubany para que aceptara una invitación para conocer Bilbao –Echaguibel es vasca–. Consta que en una ocasión la llamó hasta en 15 ocasiones para convencerla. Y cuando Jubany finalmente rechazó la invitación, las dos mujeres se pelearon. Entonces se rompió la relación entre Echaguibel y Jubany y, según la primera, no volvieron a coincidir.

La importancia del jersey

El viernes 30 de noviembre de 2001 Helena Jubany acudió a casa de Montse Careta. Jubany esa tarde trabajaba de bibliotecaria en el municipio de Sentmenat, pero acudió al piso de Careta al mediodía, fue drogada con Noctamid –un somnífero con benzodiacepina– y se quedó inconsciente.

Para la investigación resulta de gran interés objetivar quién estuvo en casa de Careta entre el viernes 30 de noviembre y la madrugada del domingo 2 de diciembre porque ello implica que se trata de una persona que estuvo custodiando el cuerpo drogado de Jubany en lugar de llevarla al hospital y que, en mayor o menor medida, participó del fatal desenlace, cuando la víctima –inconsciente– fue subida por la escalera hasta el tejado y arrojada al vacío.

Por eso las pruebas de ADN son tan decisivas para la fiscalía y para el abogado Salellas: ahora puede afirmarse que Laiglesia, que siempre había negado cualquier contacto con Jubany en las semanas anteriores al crimen, estuvo en el piso de su novia Careta y mantuvo algún tipo de contacto con Jubany cuando se produjeron los hechos. Los resultados del ADN de Echaguibel mantienen abierta la incógnita sobre la identidad de la mujer cuyo perfil genético aparece en el jersey de Jubany.

Se marchó de Catalunya

Echaguibel también era miembro de la Unió Excursionista de Sabadell, el club de montaña al que pertenecen el resto de investigados –Laiglesia y Xavi Jiménez– y desde donde se sospecha que se urdió el plan para acabar con la vida de Jubany. La víctima, un año antes de su muerte, se había instalado en Sabadell y se había apuntado a la UES para conocer a gente nueva, pero terminó acercándose a las personas que la mataron. Como Careta, Echaguibel también fue detenida y encarcelada por este asesinato. Pero tras el suicidio de Careta, Echaguibel fue liberada y la causa se sobreseyó provisionalmente en 2005. Tras quedar en libertad, Echaguibel se marchó de Catalunya. Desde entonces, y a pesar de los intentos de la familia Jubany de hablar con ella para saber si podía ayudarles a aclarar lo ocurrido con Helena, Echaguibel ha guardado silencio.