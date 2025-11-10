El Govern pide confianza a los ganaderos en la gestión del lobo: "Invertiremos todos los recursos que haga falta"

El regreso del lobo como especie reproductora a Catalunya ha generado una doble reacción. Por un lado, los ecólogos interpretan el hallazgo como un hito en la recuperación de una pieza clave del ecosistema y de la cadena trófica, ausente durante un siglo. Sin embargo, el anuncio del pasado miércoles -que una loba se reproducido por primera vez en un siglo en Catalunya- ha despertado inquietud y preocupación entre los ganaderos, que reiteran su rechazo a la presencia del depredador por el temor a ataques al ganado y porque consideran que no se están aplicando las medidas de protección correctas.

De hecho, pese a que el Govern ha tratado de dialogar con el sector agrícola y sentarlo en una mesa de diálogo para abordar la gestión de la especie, Unió de Pagesos considera que no se ha hablado con ellos. Así lo dice la coordinadora del sindicato, Raquel Serrat, que ve la convivencia con el lobo como un "imposible" y reitera el 'no' a este carnívoro.

Dos de las crías de lobo localizadas entre la Garrotxa y el Alt Empordà. / Generalitat de Catalunya

El lobo, en Europa, aun con la rebaja de su grado de protección, es una especie protegida que tan solo se puede cazar si la población se encuentra en una situación ecológica favorable. Este, por ahora, no es el caso de España. Y menos, de los Pirineos, que tan solo albergan esta reciente manada de cinco individuos y algunos ejemplares dispersos. Además, hay que tener en cuenta que los lobos no han sido reintroducidos, como sí sucedió con el oso pardo, sino que han llegado a Catalunya de forma natural, como consecuencia de su expansión en Europa, cuyas poblaciones se habían visto reducidas a la mínima expresión décadas atrás por la caza.

Por tanto, pese a la oposición de una parte del sector ganadero, la Generalitat está obligada a redactar un plan de recuperación para la especie, ahora en peligro de extinción y ya no extinguida como reproductora en territorio catalán.

"Ser generosos"

Aun así, en este plan que debe garantizar el futuro de la especie, el Govern pretende dar una gran importancia a la reducción de los daños: "Además de favorecer el desarrollo de los lobos, pondremos un acento especial en evitar daños". "Los ataques a los rebaños existirán, no lo podemos negar, es algo que sucede cuando la especie entra en un nuevo territorio, pero trataremos de limitarlos tanto como podamos", defiende Jordi Sargatal, secretario de Transició Ecològica, en conversación con EL PERIÓDICO. "Cuando sucedan, debemos compensarlos de manera rápida y generosa", señala el secretario.

La ganadera Marta Solà, junto con sus cabras. / David Aparicio Fita

En las próximas semanas, está previsto que el Parlament convalide un decreto por el que las compensaciones incluirán no únicamente el coste de la oveja o cabra muerta sino también el lucro cesante, es decir, lo que el ganadero ha dejado de ganar. Por ejemplo, si un lobo mata a una cabra considerada reproductora, además de la compensación por el animal, se añadirá el valor de dos ejemplares más.

Sargatal avanza que se ampliarán las medidas que ya se están tomando y que se invertirán "más recursos": "Pondremos todo el esfuerzo que haga falta en minimizar las molestias y los daños". ¿Cuáles son las posibilidades que la Generalitat ofrece a los pastores? Principalmente, vallas eléctricas, perros de protección y collares GPS. No obstante, estas herramientas deben elegirse de manera personalizada, porque el manejo y las características de cada explotación son diferentes.

La loba que ha dado a luz a tres crías. / Agents Rurals de la Generalitat

Un ejemplo de cómo puede llegar a ser esta atención personalizada, que aún no reciben todos los pastores, son los cercados que la conselleria ha costeado en Cistella para Marta Solà, una ganadera que sufrió ataques por parte de los lobos que ahora han tenido tres lobeznos. "Tenemos la obligación legal de ayudar a todos los ganaderos del rango de acción de la manada para que puedan aplicar las medidas adecuadas en cada caso", resume Sargatal.

Buena o mala noticia

Para el Govern, el retorno del lobo es una "buena noticia" para la naturaleza. "Pero con la misma contundencia, debemos trabajar para que no sea una mala noticia para la ganadería extensiva", matiza Sargatal. "Nuestro objetivo es maximizar la parte positiva y culminar un proyecto de reconciliación entre esta especie necesaria y los humanos", añade. Para lograrlo, además de convencer a los ganaderos en particular, más que a los sindicatos o las plataformas del sector, será esencial que los lobos dispongan de alimentación en el medio natural, como pasa a día de hoy, con unas densidades de población de herbívoros salvajes en el monte catalán.