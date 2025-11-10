Apalean a un hombre en Blanes después de que casi lo atropellaran y él se lo recriminara

Blanes vivió este sábado por la tarde un episodio violento que ha dejado a un hombre con lesiones importantes. Un grupo de 10 hombres apaleó a la víctima en el paseo Cortils i Vieta después de que casi lo atropellaran.

Los hechos comenzaron alrededor de las seis cuando dos vehículos circulaban a gran velocidad cerca del paseo marítimo. Un peatón cruzó un paso de peatones y los conductores tuvieron que frenar en seco. La víctima les recriminó la maniobra y, al sentirse amenazado, golpeó levemente uno de los coches.

La reacción de los ocupantes de los vehículos fue inmediata. Todos bajaron de los coches y comenzaron a encarar y golpear al peatón hasta dejarlo herido.

Un policía nacional fuera de servicio que pasaba por la zona intentó intervenir y mediar, identificándose, pero los agresores también se giraron contra él. Al mismo tiempo, agentes de la Policía Local, que se encontraban cerca, se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos. La atención a la víctima se trasladó finalmente al paseo de Dintre, aunque la agresión había comenzado en el paseo Cortils i Vieta, confirman fuentes policiales.

La Policía Local identificó a los 10 presuntos agresores, vecinos de Lloret de Mar y Girona. El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) trasladó al herido al hospital Josep Trueta de Girona, donde ingresó. Este lunes ha sido dado de alta del centro sanitario, confirman fuentes hospitalarias.

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Blanes se han hecho cargo de la investigación. De momento, no hay detenciones, según el cuerpo policial.