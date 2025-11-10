Andalucía activa otro 'plan renove' de sus carreteras: desdoble de Rota, accesos a Sierra Nevada o la Jerez-Los Barrios

La Jerez-Los Barrios, los accesos a Sierra Nevada o la A-92. Son algunas de las carreteras andaluzas de titularidad autonómica que suman más de 10.000 kilómetros. En ellas, la Junta de Andalucía ha proyectado un nuevo 'plan renove' para aumentar la seguridad vial, mejorar el asfaltado o ampliar la capacidad especialmente en zonas costeras y de gran afluencia turística especialmente en los puntos afectados por los últimos temporales. Con el presupuesto de 2026, se ejecutarán 234 millones de euros en las labores de conservación y mantenimiento a través de los contratos ya existentes, 140 millones en un plan de mejora del firme de 1.000 kilómetros de viales y otros 15 millones para una batería de intervenciones urgentes en materia de seguridad vial. En total, casi 400 millones de euros que refuerzan la línea de las actuaciones diseñadas los últimos años.

"No vamos a parchear o arreglar baches, vamos a ejecutar intervenciones integrales de mejora", explicó la consejera de Fomento, Rocío Díaz, durante su última comparecencia parlamentaria. De hecho, la Junta de Andalucía pretende acelerar en 2026 tres proyectos estratégicos en zonas de gran afluencia y con un enorme volumen de vehículos: la carretera A-395 de acceso a Sierra Nevada que tiene en marcha un plan de mejora integral y paisajística; la ampliación de la capacidad de la A-483 entre Almonte y El Rocío y el desdoble de la A-491 entre el Puerto de Santa María y Rota, uno de los puntos más conflictivos de la costa gaditana.

A este listado de intervenciones de más envergadura se suman la Ronda Norte de Córdoba, la nueva fase de la autovía del olivar, la plataforma Bus-VAO de la A-404 en Alhaurín de la Torre, la A-348 desde Lanjarón o la renovación de la carretera A-1175 del embalse de Benínar-Turrón.

Puntos con más accidentes de tráfico

Junto a esto, el plan de la Junta de Andalucía ha diseñado una serie intervenciones prioritarias en tramos de carreteras que suponen un grave riesgo para la seguridad vial y "con una accidentalidad superior a la media". Concretamente, el plan ha seleccionado una decena de actuaciones para ejecutar durante 2026 y reducir los niveles de siniestralidad :

La mejora de la seguridad vial y la reordenación de accesos de la A-348 en Alhama de Almería.

La conversión a glorieta de una intersección y nuevas vías de servicio en la carretera A-358 en Berja.

La mejora de trazado en la carretera A-325 entre la A-92 y Fonelas, en Granada.

La intervención en la A-315 en Torreperogil.

El refuerzo de la seguridad y reordenación de accesos a La Rambla, en la A-3133.

La mejora de seguridad vial en la A-378 (Osuna - Martín de la Jara).

La renovación de la A-405 en Jimena de la Frontera y Castellar de la Frontera.

La inversión en la A-383 Polígono El Zabal (La línea de la Concepción).

La renovación de la A-472 en el acceso a Manzanilla (Huelva).

La remodelación de la intersección de acceso al Polígono La Marcoba en la A-4100 (Guadix).

Una nueva glorieta en la A-370 en Garrucha.

Paseo inferior peatonal en la A-457 en Lora del Río

Nuevo paso ciclo peatonal en la A-431 de Córdoba a Lora del Río a la altura de Palma del Río.

Nuevo pavimento Masai

La previsión de la Consejería de Fomento es ampliar durante el próximo año los kilómetros de carreteras autonómicas que dispongan de un nuevo modelo de asfaltado, el conocido como Masai (Materiales Asfálticos Sostenibles, Automatizados e Inteligentes). Es una mezcla que ya se ha usado por ejemplo en la A-92 y que permite la reutilización de materiales.

Este modelo se ampliará en 2026 con dos intervenciones. Por un lado, la A-360 que une Alcalá de Guadaíra y Morón y , por otro lado, la A-360, la conocida como la Jerez-Los Barrios que renovará también su piel con la nueva mezcla sostenible.

Contratos de conservación

Todas estas actuaciones son independientes de los contratos de conservación y mantenimiento de carreteras que conllevan el mayor volumen de recursos y que se han ido renovando a lo largo de los últimos años a través de las licitaciones llevadas a cabo por la Junta de Andalucía.

En 2026 el Gobierno andaluz pretende completar este proceso: ya se han renovado 33 de los 36 expedientes en los que se divide la comunidad autónoma y los otros tres saldrán a licitación en los próximos meses.