El violador del taxi de Barcelona seguirá en la calle hasta que se pronuncie el Supremo
El TSJC ratifica que Edison D. D. O., d 47 años, también abusó sexualmente de un sobrina, de 10 años, de manera reiterada
Guillem Sánchez
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la sentencia de cárcel contra Edison D. D. O., un vecino de Barcelona de 47 años, por abusar sexualmente de su sobrina cuando la víctima tenía 10 años. Pero Edison, que ya fue condenado por agredir sexualmente a varias turistas en el asiento trasero del taxi que conducía y que está considerado un “agresor sexual en serie” por los Mossos d’Esquadra, seguirá en la calle hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre su caso.
El fallo del TSJC ratifica lo que ya había concluido la sentencia de la Audiencia de Barcelona en julio de 2024: que Edison D. D. O. violó de forma reiterada a su sobrina, con quien compartió vivienda en la calle de Aragó del Eixample durante más de un año, entre 2013 y 2014, cuando la menor tenía entre 9 y 10 años.
Denunciado por cinco agresiones, solo entró en la cárcel por la última sentencia y pasó alrededor de un año en el módulo de delincuentes sexuales de Brians
La justicia considera probado que Edison D. D. O. se masturbaba frente a la menor, le obligaba a hacerle tocamientos, la acosaba mientras dormía y que incluso llegó a agredirle con penetración. Estos abusos han dejado numerosas secuelas psicológicas en la víctima, que ya es mayor de edad.
Rol de poder
La resolución del TSJC ratifica que Edison pudo hacer cuanto quiso con su sobrina porque residían en el mismo domicilio, era casi 30 años mayor que ella y ejercía un rol de poder sobre la menor dada su relación de parentesco.
Por todo ello, el tribunal considera que cometió los delitos de abuso sexual continuado a una menor, de corrupción de menores y de exhibicionismo, aunque rebaja en algún tiempo la pena de prisión de 15 años y 9 meses al considerar que en este proceso se han producido unas dilaciones indebidas ajenas al reo. A pesar de sus conclusiones, no ordena su ingreso en prisión hasta que la sentencia sea firme. Como Edison D. D. O. ha presentado también un recurso contra este fallo, la sentencia no será firme hasta que lo dictamine el Tribunal Supremo.
Creer a la víctima
El texto del TSJC da veracidad al relato de la víctima de Edison D. D. O., que ya había explicado a algún adulto lo que sufría mientras sucedía pero no fue creída. Sin embargo, cuando EL PERIÓDICO publicó que Edison D. D. O. está considerado un agresor sexual en serie por los Mossos d’Esquadra tras agredir sexualmente a cinco turistas jóvenes entre 2016 y 2017, la sobrina, que hasta entonces había permanecido callada por miedo a ser tachada de mentirosa por segunda vez, se animó a contarlo de nuevo en casa. Entonces sí la creyeron.
El tribunal concluyó que debía permanecer en la calle hasta que la sentencia fuera firme: estima que no hay riesgo de fuga y que el peligro de reiteración delictiva "no puede valorarse en abstracto": la sobrina reside ahora en EEUU
Entre 2016 y 2017, cuando trabajaba conduciendo un taxi de Barcelona, Edison D.D.O. fue denunciado por cinco turistas jóvenes. Las cinco mujeres, veinteañeras, fueron atacadas con pocos meses de diferencia de un modo muy similar: se montaron en su taxi después de una noche de fiesta y Edison se aprovechó de su estado etílico para detener el coche y agredirlas sexualmente.
Pactos que evitaron juicios
Dos de ellas denunciaron que llegó a violarlas pero ambas retiraron sus querellas porque eran turistas que optaron por regresar a su país y olvidar el proceso judicial. Las otras tres mujeres agredidas llegaron a pactos para evitar el juicio entre 2017 y 2018. El primer pacto fue de 1 año y 2 meses de cárcel. El segundo, de 1 año y 6 meses. Y el tercero, de 1 año.
Tras los tres acuerdos y las dos denuncias retiradas, Edison, denunciado por cinco agresiones en total, solo entró en la cárcel por la última sentencia. Pasó alrededor de un año en el módulo de delincuentes sexuales del centro penitenciario de Brians, en Sant Esteve de Sesrovires. Pero después recuperó una libertad que, de momento, no ha perdido ni después de haber sido condenado por violar a su sobrina, en julio de 2024.
Sin preventiva
La Audiencia de Barcelona estudió el caso de Edison a finales de 2024 y concluyó que debía permanecer en la calle hasta que la sentencia fuera firme, a pesar de la condena por violar a su sobrina y por haber agredido a al menos tres turistas cuando conducía el taxi. Llegó a esa conclusión al considerar que no existe riesgo de fuga, ya que Edison D. D. O., que es natural de Colombia, ha comparecido ante la justicia siempre que ha sido citado. Y, en relación con el peligro de reiteración delictiva, el tribunal sostiene que "no puede valorarse en abstracto" y, en este caso concreto, la víctima y sobrina del acusado actualmente reside en Estados Unidos.
Edison fue también denunciado por otra sobrina. Pero esta segunda denuncia terminó en un juicio en el que resultó absuelto. En total, siete mujeres han denunciado a Edison. Pero hasta que la última sentencia sea firme por parte del Tribunal Supremo, la justicia ha dictado que siga en la calle. Según las fuentes del entorno de Edison consultadas por este diario, no volverá a delinquir y tiene intención de comenzar a cumplir con su condena en cuanto la justicia se decida a abrirle las puertas de la prisión.
