Ryanair dejará de aceptar tarjetas de embarque en papel a partir del 12 de noviembre

La compañía Ryanair ha confirmado que, a partir de este 12 de noviembre de 2025, solo aceptará tarjetas de embarque digitales, que se emitirán exclusivamente a través de su aplicación móvil. La aerolínea irlandesa dejará así de proporcionar tarjetas de embarque en papel, en una medida que busca reducir costes y agilizar el proceso de embarque.

Según explicó la compañía en un comunicado, los pasajeros deberán facturar en línea su página web o mediante la app oficial, donde recibirán automáticamente su Tarjeta de Embarque Digital (TED). El documento podrá mostrarse directamente en el control de seguridad y en la puerta de embarque, incluso sin conexión a internet, una vez descargado en el dispositivo.

La aerolínea mantiene el envío de recordatorios por correo electrónico 48 y 24 horas antes de la salida del vuelo, aunque advierte de que aquellos pasajeros que lleguen al aeropuerto sin haber completado la facturación en línea deberán abonar la tasa correspondiente por facturación presencial.

Ryanair argumenta que la nueva medida permitirá reducir el desperdicio de papel en unas 300 toneladas anuales y mejorar la experiencia de los usuarios al ofrecerles información actualizada sobre sus vuelos y un servicio de atención más eficiente ante posibles incidencias o cambios de reserva.

En caso de pérdida del dispositivo móvil o falta de batería, los pasajeros que ya hayan facturado podrán solicitar una tarjeta de embarque gratuita en el aeropuerto, sin penalización. Del mismo modo, quienes no dispongan de un teléfono inteligente o tableta también recibirán su tarjeta de manera gratuita en el mostrador, siempre que la facturación se haya realizado previamente en línea.

La compañía subraya que seguirá contando con mostradores de facturación y venta de billetes en todos los aeropuertos, aunque insiste en que la transición a las tarjetas digitales pretende eliminar las tasas de reemisión y simplificar el proceso para los viajeros.

En el caso de los vuelos con origen en Marruecos, Ryanair especifica que los pasajeros deberán mostrar su tarjeta digital en el aeropuerto para recoger una versión impresa antes del embarque, debido a los requisitos locales de control.

Con este cambio, Ryanair se suma a la tendencia del sector aéreo hacia la digitalización total del proceso de embarque, reforzando su estrategia de sostenibilidad y automatización en la gestión de vuelos en toda Europa.