Las protestas por la crisis de los cribados en Andalucía vuelven a tomar Sevilla: "Han convertido la sanidad pública en una vergüenza"

Las protestas por la crisis de los cribados continúan tomando las calles de toda Andalucía. En Sevilla, la manifestación convocada por Marea Blanca, UGT y CCOO ha logrado reunir este domingo a 20.000 asistentes, según cifras de los sindicatos. Y al grito de "Sanidad pública y de calidad" y "Las listas de esperas me desesperan", cientos de manifestantes han recorrido el camino que separa la estación de San Bernardo de la sede de la presidencia de la Junta, el Palacio de San Telmo.

"Hemos vuelto a manifestarnos para defender la sanidad pública. Porque no es admisible que haya que esperar meses para una prueba o para que te vea el especialista", resume Loli Cubera, vicepresidenta de la asociación Amama. "Teníamos la mejor sanidad pública de España, pero la han convertido en una vergüenza", afirma Cubera mientras sostiene una pancarta con el lema "Nuestras vidas no pueden esperar".

Un poco más atrás, en mitad de una larga cola llena de banderas y carteles, está Ana Muñoz. Ha acudido a la llamada junto a otros tantos cientos de manifestantes para frenar "el avance de la privatización de la sanidad". "Debemos defenderla, no venderla. Esta situación ya es indignante".

"La ciudadanía está harta de listas de espera, de ir a sus centros de salud y que no haya respuesta", declara Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras-Andalucía, una de las organizaciones convocantes. "Y también está harta de planes de choque que nunca traen recursos ni mejoras para el personal sanitario. Por tanto, siempre va a salir a la calle a reclamar que quiere una sanidad pública y de calidad", señala López.

"Nos estáis matando, señor Bonilla. Y no lo podemos consentir", ha declarado al término de la manifestación, junto al Palacio de San Telmo, una de las portavoces de Amama. "Llevamos más de 4.000 llamadas y correos de mujeres desde que empezó todo esto. No paramos de estar al teléfono todo el día sin necesidad, siendo enfermas de cáncer", ha asegurado. "Pero no vamos a parar, no vamos a parar".