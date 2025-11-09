El índice de desigualdad en los ingresos se modera tres puntos en Catalunya desde 2015

La diferencia entre rentas se ha reducido tres puntos en Catalunya entre 2015 y 2023, según el Índice Gini de desigualdad en los ingresos que recoge el último Atlas de la renta de los hogares del INE. El índice, que indica la concentración de la riqueza en una escala del 0 al 100, ha descendido de 34,4 a 31,4 puntos en ocho años, con Tarragona como demarcación con mayor descenso y Lleida con el índice más bajo. En Girona hay 57 municipios que superan al índice catalán, casi el doble que el resto de demarcaciones. En el análisis del ACN por secciones censales se observa cómo -de forma general- en las zonas con índices más altos los salarios pesan menos en los ingresos domésticos, ensanchando la brecha entre la renta media y el ingreso más representativo de los hogares.

La concentración de la riqueza se está moderando en Catalunya, de acuerdo con los datos del último Atlas de distribución de renta de los hogares del INE. La estadística recoge, entre otras, la evolución del Índice Gini, el indicador de referencia sobre la desigualdad en los ingresos: cuanto mayor, mayor concentración de la renta en pocas manos. En concreto, el INE lo calcula a partir de las rentas por unidad de consumo.

En Catalunya, los últimos datos correspondientes al año 2023 sitúan este índice en los 31,4 puntos, tres puntos menos que en 2015. El valor está por debajo del de España (32,1), pero con todo, Catalunya es la cuarta comunidad con mayor concentración de la riqueza. La primera de ellas es la Comunidad de Madrid, que tiene un índice 35,1.

Por demarcaciones, encabeza el ranking de concentración de ingresos la de Barcelona (31,5), seguida de Tarragona (30,9), Girona (30,6) y finalmente Lleida, que con 30,3 puntos es el territorio catalán con una mejor distribución de los ingresos entre los habitantes. Salvo Barcelona, el resto de demarcaciones han rebajado su Índice Gini en más de 3 puntos entre 2015 y 2023, y Tarragona en concreto, casi 4 puntos.

De Castellar de la Ribera a Das

A nivel municipal, en 2023, el rango del índice Gini oscila entre el 19,7 de Castellar de la Ribera (Solsonès), y el 44,2 de Das (Cerdanya), si bien esta estadística no incluye municipios con menos de 100 residentes. Entre los municipios con mayor desigualdad en los ingresos por unidad de consumo sólo hay 4 en Cataluña con un índice Gini superior a 40. Son el ya mencionado Das, Bolvir (también en la Cerdanya), Sant Mori (Alt Empordà) y la Riba (Alt Camp). En la Riba, además, sorprende cómo el indicador ha aumentado de 15 puntos desde el año 2020, hasta el 44,2 actual.

En cuanto a los municipios que superan el indicador de referencia catalán (31,4), son 152, y están muy repartidos y de forma desigual por todo el territorio, con un peso destacado en Girona, donde hay casi el doble (57) que en el resto de demarcaciones: 34 en Barcelona, 32 en Lleida y 29 en Tarragona.

76 secciones censales superan el índice 40

De las más de 5.000 secciones censales que tiene Catalunya, más de un millar (el 21%) superan al índice Gini catalán, es decir, más de una de cada 5. De estas, 76 tienen un índice Gini de 40 o superior. Son, por tanto, los lugares de Catalunya donde existe un peor reparto de la riqueza o, dicho de otro modo, donde los ingresos se concentran en menos manos.

La única sección censal de Das -el municipio con el índice más alto- es la que encabeza el listado de las secciones con el indicador más elevado, junto con la de Sant Mori, una veintena de secciones de la ciudad de Barcelona, una de Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sitges y la Riba, todas con un valor.

Peso de los salarios y renta mediana

Aquí, el peso de los salarios en el conjunto de ingresos familiares es bajo si se compara con la media. En concreto, en secciones censales con un índice Gini superior a 40 (gran concentración de la riqueza), no hay ninguno donde los salarios representen más del 60% de los ingresos de los hogares y, de media, los sueldos son menos de la mitad de sus ingresos (46,5%), si bien es cierto que la estadística no se discrimina de ganancias patrimoniales o prestaciones).

Otra forma de aterrizar estos índices de desigualdad más elevados en los ingresos de los hogares es observando la diferencia entre ingresos medios y medianos de los hogares, es decir, la diferencia entre la renta media y la renta media, un valor más central y representativo de lo que cobra más gente. En secciones con índice Gini superior a 40, la diferencia entre una y otra es, en promedio, de 12.484 euros. En cambio, en el conjunto de las 5.000 secciones censales de Catalunya, la diferencia es cinco veces más estrecha: tan sólo 2.490 euros.

El análisis se corresponde con los casos más extremos. Pero de forma mayoritaria, en las zonas con mayor índice de desigualdad de ingresos hay más bajos porcentajes de ingresos a través de salarios, observando aún más claramente la mayor disparidad entre la renta media y mediana.