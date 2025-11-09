Familias de la escuela Milagros Consarnau de L'Hospitalet: "No podemos esperar más, la escuela se cae a pedazos"

El 18 de octubre de 2022 el Govern aprobó y anunció a bombo y platillo 21 nuevas construcciones y "grandes actuaciones" en obras en centros educativos por un valor de casi 100 millones de euros "para dar respuesta a necesidades territoriales históricas". Un listado -el Programa de Encargos de Actuaciones, conocido por los interesados como PEA- que se vivió como una derrota para las decenas de escuelas que no entraron en él, y como una victoria para las que sí. Finalmente, veían que años de lucha por parte de familias y barrios enteros daban sus frutos (o eso parecía).

Una de las escuelas ‘elegidas’ fue la Milagros Consarnau, en el barrio de Santa Eulàlia de L’Hospitalet de Llobregat. El PEA 2022 incorporaba "la ejecución de las obras de adecuación en dos líneas de infantil y primaria" -es decir, su reforma integral- con un presupuesto asignado de 3.293.797 euros.

Entrada de la escuela, que lleva desde el 2022 con una reforma integral aprobada que no llega. / Ferran Nadeu

Tres años más tarde, la reforma integral de la escuela -a pocos metros de la Ciutat de la Justícia- no solo no ha empezado, sino que la escuela se ha pasado varias semanas de este inicio de curso con el gimnasio precintado tras la caída de una placa de yeso del techo, uno de los elementos más dañados de la vieja construcción, inaugurada en 1974 en el marco del Plan de Urgencia de Barcelona, en el que se construyeron "35 colegios nacionales" para "dar cabida a la creciente demanda de puestos escolares", como señalaba el BOE publicado el 9 de septiembre de 1974.

Grietas en la escalera

El curso pasado, año de la celebración del 50º aniversario de la escuela, se desprendió un trozo de las barras de metal que sustentan las placas de yeso del aula de música. "No cayó sobre la cabeza de ningún niño, pero podría haber pasado", denuncia Noemí Espejo, madre un alumno de cuarto de primaria. "Es una detrás de otra", relata la mujer, quien ha encadenado años de reuniones, llamadas y correos electrónicos y conoce de primera mano los desesperantes ritmos de la administración.

Escalera de la escuela Milagros Consaranau de L'Hospitalet. / Ferran Nadeu

"A cada nuevo problema responden con un nuevo parche", resume la situación Espejo, quien insiste en que ya no es solo una cuestión estética -los niños tienen derecho a pasar el día en un entorno agradable-, es ya "una cuestión de seguridad". El curso anterior, tras años reivindicando la instalación de la escalera de emergencia -la escuela llevaba décadas funcionando con una única y estrechísima escalera interior-, al poco de estrenarla la tuvieron que precintar por la caída de unos tornillos.

Movilización en junio del 2024

Aquel episodio -sumado a la aparición de unas grietas en la pared junto a la escalera principal- empujó a las familias a salir una primera vez a la calle en junio de 2024 a exigir soluciones, casi dos años después de la publicación del PEA y sin ningún avance.

Este 28 de noviembre, más de un curso después y en la misma casilla de salida, y con la energía y las ganas que aportan las familias nuevas de I3, volverán a salir a la calle con el mismo lema: "Santa Eulàlia, no te quedes en casa. ¡Reforma integral ya! No podemos esperar más, la escuela se cae a pedazos".

Fuentes de Departament d'Educació i Formació Professional responden que la obra está aprobada y presupuestada y que el proyecto "debe ponerse en marcha en los próximos meses"

Fuentes del Departament d'Educació i Formació Professional responden que la obra y sus tres millones de presupuesto están aprobados, que ya se hizo "un proceso participativo en 2024" y que el proyecto "debe ponerse en marcha en los próximos meses".

Mientras tanto -defienden desde la conselleria-, el centro entró en los conocidos fondos REACT -subvención europea para adaptar los centros a la crisis climática-, con lo que se cambiaron las carpinterías de las ventanas y las protecciones solares, "lo que supuso una inversión de 209.000 euros", detallan desde el Departament, quienes recuerdan también la instalación de la escalera de emergencia (sí, la que tuvo que ser precintada al poco de su instalación, ya abierta de nuevo, eso sí).