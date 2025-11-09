Bullying, inacción y silencio: "El bullying empieza en casa cuando criamos a un niño tirano"

Videopódcast 'Sobre (vivir) a la crianza'
Hay un pacto silencioso que hacemos los padres cuando dejamos a nuestros hijos en el colegio: el pacto de la seguridad. Confiamos en que están en un lugar protegido, rodeados de adultos que los escuchan, los guían y los cuidan. El colegio, incluso el de “educación respetuosa” o “diferente”, se convierte en nuestro aliado.
Hasta que un día ese pacto se rompe. Hasta que un día tu hijo o hija llega a casa y notas que algo ha cambiado. Y descubres que ese espacio seguro ya no lo es tanto. Que hay acoso. Y lo peor: que el centro educativo lo esconde, lo justifica o lo minimiza.
En 'Sobrevivir a la crianza' hablamos del acoso escolar —del bullying— y de lo que ocurre cuando el sistema que debería proteger, falla. Y lo hacemos con tres voces con perspectivas muy distintas pero complementarias.
Por un lado, Carmen Cabestany, profesora y presidenta de la asociación 'NACE No al Acoso Escolar', una de las figuras más activas en la lucha contra el bullying. Por otro, con Marilou Vioix, fisioterapeuta que fue víctima de acoso durante su etapa escolar, y Vanessa Virgili, madre de un niño que sufrió acoso durante cuatro años en el colegio.
“Sabemos que hay profesores expedientados por haberse empeñado en decir esto es un caso de bullying”, asegura Carmen Cabestany. “Los niños no lo dicen por varias razones. Están amezados, quieren proteger a sus madres o tienen miedo de que la mamá actúe mal, vaya a liarla al colegio y luego sea peor para él”, asegura la presidenta de NACE.
Marilou Vioix sufrió agresiones y aislamiento desde el inicio de su entrada en la Universidad de Vic. Intentó denunciarlo a la justicia, pero fue en vano. Asegura que en su caso la exclusión social se produjo porque todos creyeron a los agresores.
La violencia institucional que recibieron, por la omisión de acción, es otra de las heridas que arrastran, según afirman en 'Sobrevivir a la crianza'. Este domingo se podrá acceder al contenido a través de la web de EL PERIÓDICO.
