En recuerdo a Josep Antoni Rom, rector de la Universitat Ramon Llull: Una vida entre el arte, la fe y la universidad

Hay personas que dejan una huella tan viva que cuesta aceptar que ya no estén, y menos cuando esto sucede de forma tan repentina. Este pasado viernes nuestro Rector cerraba el acto de graduación de doctorado de la promoción 2024-2025 y hacía entrega de los Premios Extraordinarios de Doctorado a las mejores tesis defendidas, recordando a los galardonados que llegar a ser doctor o doctora tiene mucho más que ver con el camino recorrido y la experiencia acumulada que con el título mismo; y que no dejaran de “soñar siempre en clave de futuro”.

Cerrando el acto, emocionado (¡era un hombre apasionado siempre!) volvió a apelar de forma creativa y convencida al bien social de la investigación, al necesario aporte científico de calidad y sobre todo a la importancia de la transferencia a la sociedad de todos los nuevos conocimientos. “No basta terminar las tesis o publicar artículos” nos decía, “lo importante es ofrecer, compartir y transferir a la sociedad todo aquello que la pueda hacer mejor, ese es nuestro real compromiso cuando investigamos”.

Josep Antoni Rom ha sido una de esas personas que, más allá de la amistad que a muchos nos ha regalado a lo largo de su vida, deja una profunda huella personal y colectiva. Su súbita marcha, a los 62 años, nos conmueve profundamente y nos invita, desde la Fundació Blanquerna-URL, a recordar no sólo al rector de la Universitat Ramon Llull, sino al hombre que hizo de la creación, la docencia y la fe un mismo gesto de vida.

Josep A. Rom formó parte del grupo fundador de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna-URL, nacida en 1994. A lo largo de tres décadas, su entusiasmo, su creatividad inagotable y su manera tan singular y entregada de entender la educación superior fueron esenciales en la consolidación de nuestro proyecto. Fue vicedecano, director de grado y, sobre todo, profesor-catedrático: uno de esos docentes que dejan una impronta que trasciende los programas académicos, como reconocen todos sus alumnos.

Licenciado en Historia Contemporánea y doctor en Publicidad y Relaciones Públicas, conjugó siempre el pensamiento con la estética. Su pasión por el diseño no fue una cuestión formal, sino una forma de mirar el mundo: creía que el buen diseño debía tener alma, ética y propósito. Por eso, su trabajo marcó la identidad visual de Blanquerna y de la Universitat Ramon Llull, y también la de muchas instituciones culturales y eclesiales que recibieron su talento generoso.

Quienes lo conocieron recordarán su inseparable cuaderno de dibujo, los trazos que hacía mientras escuchaba una ponencia o una clase, los sombreros y los fulares que elegía con ironía elegante, su forma de convertir cada detalle en un signo de identidad. En su vida convivían la profundidad y el humor, la fe y la duda, la disciplina y la ternura. Cada felicitación de Navidad o Pascua que ilustraba con sus propias manos era una celebración de lo que más le importaba: la belleza que conecta a las personas, a las familias, a los seres queridos.

Fue en octubre de 2022 cuando asumió el rectorado de la Universitat Ramon Llull con la ilusión y el honor de quien siente la responsabilidad como una vocación. Tenía una visión precisa y entusiasta del proyecto que pasaba a liderar: una universidad de iniciativa social, sin ánimo de lucro, de inspiración cristiana, con raíces firmes en su historia y una proyección abierta al futuro de máxima calidad. En su discurso de presentación como nuevo Rector de la URL, nos hablaba en términos de una institución cohesionada, fuerte en sus valores y vínculos internos, y profundamente comprometida con el servicio al bien común. Una universidad que, desde los valores del humanismo cristiano, conjugara la excelencia académica con la cercanía humana, el rigor intelectual con el compromiso social.

Su paso por la vida universitaria fue el de un ilustrador-creador con rigor científico, que sabía que educar es también un acto artístico: el arte de despertar la mirada del otro. Y así lo hacía, uniendo inteligencia y sensibilidad, razón y emoción, palabra y dibujo.

En Blanquerna-URL lo recordaremos siempre como un compañero luminoso, exigente y leal; enormemente implicado y cercano a todos; un hombre que creyó en las personas y en la fuerza transformadora de la educación. Su legado, que es inenarrable en estas breves líneas de recuerdo, no se mide en cargos ni en títulos, sino en el impulso que deja en quienes compartimos su sueño de una universidad viva, comprometida, internacionalizada, abierta y profundamente humana.

Su ausencia inesperada nos duele e hiere en lo más hondo hoy, pero su huella perdura en lo que somos: en las aulas donde enseñó, en las imágenes que diseñó, en los proyectos que impulsó y, sobre todo, en las personas que aprendimos de él que la belleza y la bondad pueden caminar juntas.

Gracias, Josep, por habernos enseñado que crear, enseñar y creer eran, en ti, una misma forma de amar.