Cinco detenidos en Mollerussa por el matrimonio forzado de una menor de 14 años a cambio de 5.000 euros y 5 botellas de whisky

Cinco personas han sido detenidas por su implicación en el matrimonio forzado de una menor de 14 años, a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky. La menor desapareció el pasado mes de enero en Corella (Navarra) y fue localizada por los Mossos d'Esquadra a principios de octubre, pidiendo limosna en un supermercado de Les Borges Blanques.

Los detenidos son los padres de la menor, una pareja de 35 años; el joven de 21 años que habría contraído matrimonio con ella; y los padres del joven, de 40 y 42 años. A todos se les imputan delitos de trata de seres humanos, matrimonio forzado y mendicidad infantil. La menor se encuentra bajo la protección de la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA).

Según la información recibida por la Policía Local de Corella, una pareja de la comunidad romaní habría vendido a su hija de 14 años para casarla con un hombre. La policía municipal contactó con la Guardia Civil y los servicios sociales para verificar los hechos y se emitió un Alerta Policial para localizar a la menor y garantizar su protección.

Este operativo tuvo lugar el 3 de octubre, el mismo día en que los Mossos d'Esquadra de Les Borges Blanques recibieron un aviso sobre la presencia de una menor no escolarizada pidiendo limosna a las puertas de un supermercado. La niña no llevaba documentación y fue trasladada a comisaría para su identificación. Poco después se presentaron una pareja que se identificaron verbalmente como tios de la menor.

Los investigadores continuaron con las verificaciones, y pronto saltó la alerta emitida por la Guardia Civil. Durante las indagaciones, localizaron un perfil en una red social de las personas implicadas, donde se encontraban fotografías del matrimonio de la menor con un hombre, así como con la pareja que se había presentado como tios de la niña, quienes resultaron ser los padres del novio.

Al día siguiente, los Mossos contactaron con la Guardia Civil de Corella, que aún seguía realizando investigaciones, y finalmente confirmaron que los padres de la menor habían vendido a su hija por 5.000 euros, cinco botellas de whisky y algunos alimentos básicos, con el fin de que se casara con el hijo mayor de la pareja residente en Mollerussa.

En Navarra, los padres de la menor ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Tudela, mientras que en Catalunya, los tres detenidos en Mollerussa han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lleida.